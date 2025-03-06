Инспектор попал под суд (Криминал от 7 марта)

Инспектор ДПС решил помочь другу, а в результате лишился должности.

Житель Усть-Куломского района совершил ДТП и, не имея на руках договора ОСАГО, попросил инспектора оформить протокол о происшествии на день позже. Инспектор был с ним в дружеских отношениях, потому пошел навстречу, указав в документе фиктивную дату и время ДТП. В дальнейшем на основании этого документа владелец поврежденного автомобиля получил возмещение восстановительного ремонта от страховой компании, а нарушитель ПДД не понес никаких материальных затрат. Суд признал инспектора виновным, но учел, что он имеет на иждивении двух малолетних детей и престарелого родственника. Помимо штрафа в 150 тысяч рублей он на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

Обидчик явился с повинной

Пьяный печорец сам спровоцировал конфликт, в котором серьезно пострадал.

Результатом драки стали перелом лобной кости и другие тяжелые травмы. Явившийся с повинной обидчик был приговорен к полутора годам лишения свободы условно. В рамках гражданского судопроизводства потерпевший взыскал с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги были направлены взыскателю в колонию, где он отбывает наказание за… незаконный оборот наркотиков.

Коктейль с «начинкой»

Жительница Вуктыла напоила смертельным психотропным напитком сожителя матери.

32-летняя женщина страдает психическим расстройством. На почве личной неприязни к сожителю матери она изготовила раствор из лекарственных препаратов, которые ей выписал врач, и под видом коктейля дала выпить 54-летнему мужчине. От отравления психотропными препаратами он скончался. Подозреваемая задержана, решаются вопросы, связанные с избранием меры пресечения и судебной психолого-психиатрической экспертизой.

Новорожденных нашли в мусоре

В мусорном контейнере ухтинского поселка Ярега обнаружили шесть новорожденных щенков.

Обнаружил пакет, в котором находились слепые кутята, водитель мусоровоза. Малышей сразу разобрали неравнодушные ухтинцы. По информации добровольцев, все щенки чувствуют себя хорошо и имеют отличный аппетит. После того как щенки подрастут, начнется поиск постоянных семей для каждого из них. Было бы хорошо, если бы нашелся и тот, кто выбросил пакет с живыми щенками в мусорку. Для таких, как он, есть уголовная статья «Жестокое обращение с животными».