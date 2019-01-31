Градообразующее предприятие приполярного моногорода Инта АО «Интауголь», которое находится в стадии ликвидации, почти вдвое сократило численность персонала – до 688 человек. В июне прошлого года в штате предприятия было 1249 сотрудников.
Решение о ликвидации «Интаугля» в связи с планово-убыточной работой принял совет директоров АО «Корпорация по развитию Республики Коми» (шахта находится в собственности региона). Решение было принято из-за возрастающих убытков и перспективы потери основного рынка.
При этом «Интауголь» продолжает добывать уголь, добычу возобновили в октябре прошлого года, поскольку в отопительный период интинский уголь пользуется спросом. Основной его потребитель – Северодвинская ТЭЦ. Уголь с интинской шахты также поставляется на обеспечение топливом города Инты и поселков, сообщила ТАСС руководитель городской администрации Лариса Титовец.
Инта дает угля несмотря на то, что шахту скоро закроют
Градообразующее предприятие приполярного моногорода Инта АО «Интауголь», которое находится в стадии ликвидации, почти вдвое сократило численность персонала – до 688 человек. В июне прошлого года в штате предприятия было 1249 сотрудников.