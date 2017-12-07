Инта получила первую порцию денег

5 декабря на счета шахтеров Инты начали поступать долгожданные деньги.

Как сообщила на страничке «ВКонтакте» мэр города Лариса Титовец, «несмотря на сомнения пессимистов и язвительные замечания скептиков, на шахту поступил первый транш из средств Резервного фонда РФ — 346 миллионов рублей. Таким образом началась практическая реализация распоряжения Правительства России, которое было подписано 18 ноября. Сумма первого транша включает в себя задолженность АО «Интауголь» по выплатам перед работниками за июль-октябрь 2017 года.

Шахтерский город — без угля

Несколькими днями раньше интинцы жаловались в «Трибуну», говоря о том, что обещанный миллиард так и не пришел. «Долги по зарплате людям не выдали. Единственная уцелевшая шахта, которая вроде бы пыталась возобновить работу, опять в простое. Интинцы устали от пустых обещаний. Настроение у людей скверное. Микрорайон Южный снова замерзает, в квартирах прохладно, а кое-где просто холодно».

Работа шахты была приостановлена до 1 декабря. Люди не хотели выходить на работу до выплаты зарплаты.

Мэр города просила проявить выдержку и терпение, утверждая, что ожидаемый срок поступления денежных средств на счет АО «Интауголь» — 4-5 декабря 2017 года.

— Вечером 5 декабря я ехала с работы и получила сообщение о перечислении средств, — рассказала одна из работниц шахты. — Это была зарплата за июль, август, сентябрь и октябрь. У меня еще не получена задолженность со старого предприятия (оно обанкротилось) за февраль и половину марта. Но некоторые судились и эти выплаты получили. Пассажиры в автобусе тоже, видимо, узнали о перечислении зарплаты и сразу же оживились…

Теперь появилась надеж-да, что работы на шахте пойдут активнее, ведь деньги предназначены в том числе и на «финансовое обеспечение мер по возобновлению стабильной работы акционерного общества «Интауголь» в 2018-2019 годах и запуска лавы № 843».

Провести подготовительные работы и запустить лаву — дело долгое и очень затратное, требует огромных инвестиций. Но для города это жизненно важно — не только потому, что шахта начнет давать на-гора уголь, у людей появятся работа и зарплата. Есть и другая сторона — свой интинский уголь тогда станет поступать и в котельную.

Напомним, что еще месяц назад жители микрорайона Южный жаловались на холод в квартирах. Инта столкнулась с небывалой доселе проблемой — отсутствием собственного угля. Нынче для приполярного города вынуждены приобретать уголь в других регионах. Так, по словам мэра города Ларисы Титовец, уголь из Воркуты обошелся вдвое дороже интинского.

Для отопления также использовали остатки интинского отсева, по сути —угольные отходы. При том, что котельные работали в штатном режиме, без срывов, тепла они давали мало. Для оказания оперативной помощи в обеспечении Инты углем правительством республики зарезервированы 100 миллионов рублей.

В ответ на запрос «Трибуны» администрация города сообщила о целом ряде мер, которые будут приняты для улучшения теплоснабжения Южного. Сегодня интинцы утверждают, что в реальности этого пока не произошло.

Тем не менее администрация сообщает, что работы в этом направлении активно ведутся.

Людмила КУДРЯШОВА.