Инта, Усинск и Усть-Цильма «просятся» в Арктику

В Сыктывкаре прошла конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. К нам прибыли первые лица законодательных собраний Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга, НАО и даже законодательной Думы Хабаровского края. Депутаты рассмотрели 18 вопросов, которые в той или иной мере актуальны для всех регионов.

В частности, депутаты Госсовета Коми настаивают на включении в Арктическую зону России Инты, Усинска и Усть-Цильмы. Предлагают внести изменение в лесное законодательство, чтобы узаконить партнерское участие в управлении лесами органов госуправления, бизнеса и общества. А также изменить методику расчета федеральных субвенций регионам на регулирование численности волков, от нашествия которых страдают сельские жители. Общую позицию нескольких регионов по вопросу возвращения в школы медицинских работников озвучила на заседании конференции вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева. По мнению парламентариев, недопустимо возложение функций медицинских работников на педагогов, ведь зачастую от качества оказания первой помощи зависят дальнейшее лечение и реабилитация. Решение об оказании первой помощи нужно принимать экстренно, оценив целый ряд медицинских последствий. «Возложение функций медиков на учителей может обернуться серьезными последствиями вплоть до оттока педагогов из образовательных учреждений, — подчеркнула В. Жиделева. — Это очень высокая ответственность, и не каждый готов с ней справиться».

Парламентарии Северо-Запада также предлагают законодательно закрепить право на досрочное назначение страховой пенсии лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет в городах, не только в учреждениях здравоохранения, но и в иных (в частности, в образовательных) организациях. Это позволит мотивировать медицинских работников к работе в школах.

«Слышат ли голос регионов в Москве?» — задали вопрос журналисты председателю Госсовета Коми на пресс-конференции по итогам заседания.

«Обязательно!» — заверила Надежда Дорофеева. В качестве примера она привела одобренное Госдумой РФ предложение предусмотреть в федеральном законе «О недрах» упрощенный порядок лицензирования добычи подземных вод для водоснабжения населения в сельской местности. А также решенный вопрос о переводе финансирования лечения больных редкими (орфанными) заболеваниями на федеральный уровень. Это стало большим подспорьем всем регионам. Только по пяти принятым заболеваниям регионы сэкономят около 10 млрд рублей — это треть затрат субъектов РФ на данные цели. Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.