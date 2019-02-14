«Интауголь» прекратил добычу угля, сотни людей останутся без работы

8 февраля представители трудового коллектива и профсоюзов АО «Интауголь» встретились в Сыктывкаре с высокопоставленными чиновниками Желтого дома. Переговоры прошли за закрытыми дверями, на правительственном сайте не появилось никакой информации.

Причина такого молчания стала ясна позднее: в среду «КомиОнлайн» сообщил о том, что «Интауголь» окончательно остановил добычу угля. Ранее предполагалось, что единственная шахта будет работать еще всю зиму.

Планы рухнули

В ноябре ушедшего года СМИ республики со ссылкой на пресс-службу Государственного Совета Коми сообщали: «АО «Интауголь» продолжает работу, в зимний период у предприятия есть устойчивый рынок сбыта. Добыча составляет 2-3 тысячи тонн угля в сутки, и там продолжают трудиться (несмотря на увольнения) более 800 человек.

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта подготовило заявку для создания в Инте территории опережающего социально-экономического развития. Речь идет о запуске новых инвестиционных проектов: о разработке газового месторождения, создании в Инте оборотного депо Северной железной дороги. Также власти намерены активизировать работу малого и среднего предпринимательства в городе…»

Но пережить зиму «Интауглю» не удалось. Проблема поиска стратегического инвестора для сохранения и развития «Интаугля» не была решена.

Поэтому до конца текущей недели еще более трехсот работников АО «Инта-

уголь» потеряют свои рабочие места.

Массовое увольнение

Итак, события развиваются по худшему сценарию. В этих условиях единственное, что остается профсоюзам, — добиваться от правительства твердых гарантий, что уволенные шахтеры получат социальную поддержку.

Об этом, собственно, и говорилось на встрече представителей трудового коллектива с и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексеем Просужих. А. Просужих сообщил, что в ближайшее время будут уволены все работники, не занятые на проведении ликвидационных мероприятий и поддержании жизнеобеспечения шахты. Все меры соцподдержки, гарантом выполнения которых выступило правительство Коми, будут реализованы в полном объеме.

Поскольку решение о закрытии шахты было принято ранее, то часть работников уже уволили. Примерно 70 из них согласились переехать в Воркуту, где и были трудоустроены. Однако «Воркутауголь» по-прежнему готов принять и трудоустроить еще 130 человек, которым могут помочь с переездом, обеспечить жильем, дать работу и, если потребуется, провести переобучение на специальности горный рабочий подземный и подземный электрослесарь.

Начать курсы обучения по этим специальностям запланировано с 14, 16 и 17 февраля. Проходчики и ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя) не востребованы. Власти предлагают также варианты переезда и трудоустройства в других регионах.

Однако такой вариант не совсем устроил представителей трудового коллектива «Интаугля». Они предложили свой — предоставление мер социальной поддержки высвобождаемых работников в виде переселения их из районов Крайнего Севера в другие регионы страны. Возможность реализации этого варианта рассматривается в Министерстве энергетики России.

Речь, очевидно, идет о том, чтобы для уволенных при закрытии шахты работников была задействована программа переселения. Увы, эти надежды крайне призрачны. Да, подобная федеральная программа когда-то действовала, но на сегодняшний день по сути «тихо» закрыта.

Благодаря тому, что «Интинская» продолжала работу, город отапливался углем. Закрытие предприятия приведет к тому, что топливо придется завозить — для бюджета города это весьма накладно.

Людмила КУДРЯШОВА.