«Интауголь» возобновила добычу

27 марта объявлено о запуске лавы № 843 в Инте. Решение принято по итогам осмотра предприятия представителем Минэнерго РФ Михаилом Верзиловым.



Напомним, многострадальная шахта осенью прошлого года была близка к закрытию. Шахтеры не получали зарплаты. Но гибель градообразующего предприятия означала бы и гибель города. Для стабилизации работы шахты в 2018-2019 годах требовалось более миллиарда рублей. Помощь оказали как региональная, так и федеральная власти.

В конце января этого года сообщалось, что все долги перед работниками погасили, а все запасы со склада предприятия распроданы. Несколько месяцев добыча не велась, шла длительная работа по подготовке лавы № 843. И вот наконец первый уголь поднят на-гора.