Инвалид, держись за кошелек! Почему в Коми произошли сбои поставок «деликатных изделий», в которых нуждаются больные люди?

В «Трибуну» обратился сыктывкарский пенсионер Владимир Иванович (фамилию он просил не указывать), инвалид II группы: «Каждый год я пишу заявление в соцзащиту о предоставлении бесплатных подгузников (мочеприемников), которые мне необходимы в связи с серьезным заболеванием. С начала этого года я получил подгузники только за один месяц (т.е. 90 штук)».

По словам 70-летнего инвалида, соцработники предложили ему самому покупать подгузники в аптеке и компенсировать часть их стоимости: по 40 рублей за штуку (оптовая цена), притом что в розницу они стоят около 100 рублей. Получается, что он должен каждый месяц тратить из своей маленькой пенсии 5400 рублей.

Сразу скажем, что при участии «Трибуны» и отзывчивых работников Фонда соцстраха Владимиру Ивановичу удалось помочь. Однако, как мы выяснили, это далеко не частный случай. Проблема гораздо шире. На сегодняшний день в Коми около 3 тысяч инвалидов нуждаются в индивидуальных средствах реабилитации (СР) включая жизненно важные (например, калоприемники). К сожалению, в этом году начались серьезные перебои с поставками СР в республику. Попробуем разобраться, в чем дело.

Соцстрах – в поисках

За поставки средств реабилитации для инвалидов отвечают региональные отделения Фонда социального страхования (ФСС), которые получают на это деньги из федерального бюджета.

«Трибуна» обратилась к руководству отделения ФСС РФ по республике за комментариями, суть которых мы приводим в кратком изложении, опуская «технические» подробности.

До осени прошлого года никаких сбоев в поставках не было. В ноябре 2021-го Фонд соцстраха приступил к организации закупок средств реабилитации на первое полугодие 2022 года. Однако ни по одному из трех поданных извещений на проведение электронных аукционов не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. О возникшей ситуации работники ФСС по РК, естественно, доложили своему руководству в Москве. Было решено привлечь более широкий круг поставщиков, подключив к закупочной процедуре еще и соседний по Северо-Западу Фонд соцстраха. Увы, эта попытка тоже не увенчалась успехом.

Лишь в мае с.г. ФСС по РК удалось заключить госконтракт на поставку в Коми 245 тысяч подгузников на сумму 12 млн руб. Но таким образом была «закрыта» лишь месячная потребность инвалидов в данном изделии. А до конца года нужно еще 900 тысяч подгузников. Поиск поставщиков продолжается, заверили «Трибуну» сотрудники отделения фонда.

Таковы правила

Кроме того, есть и два альтернативных способа приобретения СР: 1. На условиях компенсации расходов. 2.С помощью электронного сертификата.

В обоих случаях инвалид самостоятельно приобретает необходимое изделие, а потом ему компенсируют расходы. Однако лишь частично. Компенсируют только оптовую цену (указанную в госконтракте по закупкам), тогда как розничная цена гораздо выше. Таковы правила, определенные федеральным правительством. При этом, как показывает практика, при оформлении электронного сертификата (как его оформить, вам подскажут соцработники) расходы для инвалида будут меньше.

Все это касается главным образом подгузников. А по другим видам средств реабилитации (всего их около 400), как информирует пресс-служба отделения ФСС по РК, поставки идут в обычном режиме. С начала 2022 года закуплено более 1 млн 200 тыс. таких изделий на сумму 149 млн рублей.

Зри в корень

Выше мы привели официальную точку зрения руководства ФСС. Но у «Трибуны» есть и своя версия.

По нашим данным, задержки с поставками СР сегодня происходят в большинстве российских регионов (за исключением мегаполисов типа Москвы и С.-Петербурга).

Корень проблемы – пресловутый ФЗ-44. Этот закон регулирует порядок госзакупок (в разных сферах – от нужд медицины до строительства). Согласно ФЗ-44 победителем аукциона признается поставщик, предложивший самую низкую цену.

Порочность такой практики очевидна, поскольку в результате страдает качество товаров или услуг, которые готов предоставить участник аукциона. Притом что заказчик в лице государства проводит аукцион, как правило, 1-2 раза в год, тогда как цены и тарифы растут каждый месяц.

В результате работать по госконтракту для предпринимателей становится невыгодно – и они отказываются от участия в аукционах. Характерный пример, о котором уже писала «Трибуна», – безуспешные аукционы по проведению ремонтных дорожных работ в Коми. Те же проблемы существуют и в сфере закупки лекарств и медицинской техники.

Государство пытается всячески сэкономить, но в результате страдает и бизнес, и потребители (в данном случае – инвалиды).

Ситуацию усугубляет не только стремительный рост цен, но и антироссийские санкции. Правда, если речь идет конкретно о подгузниках для инвалидов Коми, то основные поставки до сих пор осуществлялись белорусскими производителями. Теперь, видимо, и белорусы не хотят поставлять товары на прежних условиях, которые им навязывают российское правительство и его профильные ведомства.

Виктор СЕМЕНОВ.