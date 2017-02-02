Инвалид приходит в библиотеку, чтобы погреться

Ко мне, как к депутату сельского поселения «Усть-Кулом», обратилась директор центральной библиотечной системы Галина Егоровна Пашнина. Она попросила похлопотать за семью Ефремовых — инвалида Андрея (на фото) и его мать-пенсионерку Татьяну Ивановну.



Ефремовы проживают в маленькой комнате бывшей строительной конторы уже 10 лет. И все эти годы с наступлением холодов семья мерзнет. Многократно обращались к руководителям района, но помощи от них не дождались.

Галине Егоровне очень жаль Андрея. Хороший парень, регулярно приходит в библиотеку, учится мастерить поделки. Юноша часто заходит и просто так — просит разрешения погреться у батареи…

Андрей — инвалид с детства. После школы выучился на каменщика. Но в районе строительной организации нет, а самостоятельно искать работу он не решается. Его мать, ветеран труда, до выхода на пенсию трудилась в системе связи.

«Даны координаты сантехника»

— В 2007 году нас с сыном переселили в здание бывшей конторы ПМК, — рассказывает Татьяна Ивановна. — В нашей комнате два отсека батарей, но они не греют… Шесть лет мы с сыном терпели. Когда из-за постоянного холода стали болеть, обратились за помощью к районным властям. В ноябре 2013-го тогдашний глава администрации Дмитрий Шатохин ответил, что отправил заявку на ремонт в Усть-Куломский филиал ОАО «КТК». Руководитель этой конторы В. Воробьев после проверки заявил, что «отопительный прибор нагревается неравномерно», потребовалось поставить краник для спуска воздуха из батареи. Но краник «работать отказался» — радиаторная батарея забита грязью.

После обращения к новому руководителю района ситуация только осложнилась: тот направил жалобу по инстанции — в сельское поселение. А руководитель Усть-Куломской администрации В. Игнатов дал такой ответ: «В ходе обследования квартиры установлено, что отопительные радиаторы не функционируют должным образом. По результатам осмотра собственнику квартиры были даны координаты сантехника для решения проблемы отопления». Потом точно такой же ответ Ефремовы получили от главы муниципального района Александра Кондрашкина: «По результатам осмотра были даны координаты сантехника…».

То есть все, что смогло дать замерзающим людям начальство — «координаты сантехника». Звучит как издевательство над пенсионеркой и инвалидом.

В злополучной комнате побывало уже много проверок, даже начальник Госжилинспекции Усть-Куломского района Алексей Кузнецов здесь «отметился». Его ответ весьма красноречив и загадочен. В акте указано: «На прохождение теплоносителя через обогревательные элементы влияет ненадлежащая циркуляция сетевой воды по обогревательным элементам по причине разбалансировки внутренней системы дома, а также неисправности отдельного обогревательного элемента». Если перевести с чиновничьего на человеческий, это, видимо, означает, что система нуждается в капитальной промывке.

Зато больница рядом…

В итоге чиновники уже три года пишут друг другу письма, а Ефремовым, кроме оплаты за теплоснабжение, приходится оплачивать работу электронагревателей (в месяц — по тысяче рублей из скудных пенсий). И при этом — жить в холоде!

Помещение, в котором ютится семья, назвать квартирой можно только с большой натяжкой. Оно как было кабинетом строительной организации, так и осталось: нет кухни, туалета, очень тесно. Поэтому пришлось купить двухъярусную кровать: Андрей спит на верхней полке, мать внизу.

Татьяна Ивановна встала в очередь на улучшение жилищных условий еще при советской власти — в 1983 году. Тогда она была одна, сейчас их двое, но о нормальном жилище (семье нужна 2-комнатная квартира) приходится лишь мечтать — жилья в Усть-Куломе давно не строят, а сами купить они не в состоянии. Может, им махнуть рукой на бездушных чиновников и насовсем уехать в родную деревню? Там есть русская печь, от нее в доме тепло…

— Я живу ради сына, — говорит Татьяна Ивановна. — Хоть и холодно, но Андрею тут лучше. Ведь рядом районная больница, куда нам часто приходится обращаться…

Николай ЛЮТОЕВ.

P.S. Как нам стало известно, к решению проблемы семьи Ефремовых подключилась уполномоченный по правам человека в Усть-Куломском районе Татьяна Попова.