Искусство требует жертв и пожертвований: в Коми объявлен сбор средств на строительство Национального театра

На прошлой неделе Национальный музыкально-драматический театр праздничным концертом «Чужан лун\н, театр!» («С днем рождения, театр!») отметил свое 28-летие.

Артисты подготовили концертную программу с традиционными песнями и танцами, выступлением коми команды КВН и отрывками из лучших спектаклей. Вечер сопровождал эстрадный оркестр, недавно созданный при театре.

Народная инициатива

«Бездомный» театр уже давно кочует по разным площадкам, на сей раз артисты выступали в здании столичной администрации. В зале был аншлаг. При этом никто из представителей власти не удосужился поздравить театр с днем рождения.

В тот же вечер прямо со сцены было объявлено о сборе средств на строительство нового здания для театра. По словам руководителя Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Марины Фединой, эта инициатива должна получить широкую поддержку простых людей, озабоченных судьбой национального театра.

– Мы надеемся, что республиканская власть все-таки обратит внимание на пожелание народа и тоже подключится к строительству, – обратилась со сцены к зрителям художественный руководитель театра Светлана Горчакова.

Постоянная сценическая площадка, которую театр уже много лет арендует в «Доме профсоюзов» (ул. Бабушкина, 4), сейчас находится в плачевном состоянии. Подрядчик (ООО «Наследие») в прошлом году начал здесь ремонтные работы, но не справился и сбежал. Пока идут судебные тяжбы, в зрительном зале царит разруха.

Без каски не входить!

Судебные тяжбы в различных инстанциях могут затянуться. Но даже если удастся собрать деньги на новое здание для театра, времени для строительства потребуется еще больше. Может, все-таки надо дождаться ремонта в помещениях старого здания?

– Оно не приспособлено для театра. У нас нет мастерских, нет гримерок, – рассказал «Трибуне» и.о. директора театра Сергей Чуликов. – И стена у нас разваливается со стороны Пенсионного фонда. Пенсионный фонд когда-то сделал пристройку – гараж. Я не могу сказать, с кем они согласовывали строительство (было это давно), но в результате у нас одна из стен разрушается. Если не принять серьезных мер, наша стена попросту упадет во двор. И вообще, здание настолько старое, что на его реконструкцию нужны огромные деньги. Проще построить новое.

– Тогда, может, и не стоило затевать ремонт?

– Ремонт затеяли почему? Потому что лепнина в зрительном зале начала валиться. Один кусочек лепнины, толщиной в 10 сантиметров, весит почти 15 килограммов. Если он с шестиметровой высоты упадет кому-нибудь на голову – убьет.

– Сергей Петрович, а Министерство культуры, правительство Коми обещают вам новый театр?

– Новое здание, конечно, никто не обещает. Даже разговоров не было. Только вот сейчас «Коми войтыр» начал сбор средств. Построили же новый театр драмы, почему бы не построить национальный театр? По российским меркам, 600-700 миллионов рублей – не такие уж большие деньги. Допустим, 700 миллионов разделить на 230 тысяч коми народа, получится по три тысячи рублей с каждого. Хотя это, конечно, в среднем, включая младенцев. Но мы рассчитываем, что откликнутся также и предприниматели, меценаты. Надеюсь, и власти помогут. В общем, если люди нас поддержат, деньги мы соберем.

Екатерина МАКАРОВА.