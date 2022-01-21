«Трибуна» продолжает серию публикаций, посвященных сыщикам Республики Коми. На сей раз наш постоянный автор Анатолий Соловьев, в середине 70-х – начале 80-х служивший инспектором уголовного розыска столичного ОВД, рассказывает об операции по задержанию сексуального маньяка, орудовавшего в Сыктывкаре зимой 1980 года.

Роковой сеанс

Индийские фильмы, с их восточной экзотикой, знойными женщинами, песнями и танцами, когда-то были очень популярны в нашей холодной стране. Вот и в тот январский вечер, несмотря на позднее время и 25-градусный мороз, в сыктывкарском кинотеатре «Парма» был аншлаг – показывали новую индийскую картину. Студентке второго курса Коми пединститута Светлане Шеболкиной (фамилия изменена) с трудом удалось купить билет на последний сеанс.

Фильм закончился около полуночи, но до общежития пединститута (Катаева, 19) было рукой подать, туда от «Пармы» вела хорошо протоптанная дорожка. Студентке и в голову не могло прийти, что на этом коротком пути ее подстерегает опасность.

Торговый центр «Калевала» тогда еще только строился. Проходя мимо объекта, Светлана увидела незнакомого молодого человека. Внезапно парень схватил ее за плечи и приставил к горлу нож: «Иди за мной, а то зарежу!». Девушка оторопела и на ватных ногах последовала за ним. Незнакомец затащил ее на ближнюю стройку, а потом повалил на землю и начал срывать одежду.

Выйдя из ступора, студентка стала активно сопротивляться, и это взбесило насильника. Подобрав валявшийся рядом кирпич, он с размаха ударил ее по голове. Кирпич разломился пополам, но Светлана продолжала бороться. Лишь после второго удара она потеряла сознание. Злодей решил, что девушка мертва, и сбросил ее в траншею, а сверху завалил каким-то строительным хламом, битым стеклом.

Воля к жизни

Минут через 15 студентка очнулась. Сильно болела голова, лицо было залито кровью. Она попыталась встать, но не смогла. С трудом Светлана выбралась из траншеи, кое-как оделась. Потом, уже не чувствуя своего закоченевшего на морозе тела, медленно поползла по тропинке туда, где светились окна знакомой общаги.

Около часа ночи вахтер пединститутского общежития Нина Щукина услышала, что снаружи раздаются странные звуки. Открыв дверь, вахтерша обомлела: на пороге лежала потерявшая сознание девушка, вся в крови…

На следующий день я, инспектор уголовного розыска ОВД Сыктывкара, отправился в больницу, куда доставили Светлану Шеболкину. На мой вопрос, как ей удалось доползти до общаги, девушка ответила: «Мне очень хотелось жить!»

Назвать приметы злодея Светлана не смогла. Но вспомнила, что у парня почему-то был светлый парик, который она сорвала с него во время отчаянной борьбы.

Партия требует

В том же районе с интервалом в 3-4 дня случилось еще три нападения на женщин – они были изнасилованы. Два случая – на стройплощадках, один – в подъезде многоэтажки на улице Коммунистической. Судя по всему, насильником был один и тот же человек лет 25-30, носивший парик.

Город быстро облетели панические слухи о сексуальном маньяке. Начальника ГОВД Евгения Желтова срочно вызвали на бюро горкома. И первый секретарь горкома Алексей Непеин при всех его отчитал: «Коммунист Желтов, когда вы соизволите задержать этого неуловимого маньяка? Даю вам десять дней, иначе будут оргвыводы. Партия желает видеть результаты работы милиции!»

Для раскрытия серии этих жутких преступлений была создана специальная группа под руководством следователя республиканской прокуратуры Владимира Шулепова.

Мы, опера, работали день и ночь, прошерстили половину города, но безрезультатно. И от милицейской агентуры в криминальных кругах – ноль информации. Ведь маньяки обычно действуют в одиночку.

Под грифом «Секретно»

В столичном угрозыске тогда работала особая группа «А». Ее сотрудники были избавлены от «мелочевки» и занимались только оперативной разработкой лиц, подозреваемых в тяжких преступлениях.

В спецгруппе работали лучшие офицеры, элита сыскного дела. В начале 70-х годов – Павел Кочетов, Владимир Мажукин, Виктор Зленко. В середине 70-х – Владимир Силаев, Анатолий Пилипчук. В 90-е годы – Николай Шевченко, Петр Герасименко и др. Кстати, сотрудники уголовного розыска Владимир Силаев и Вячеслав Пилипенко, начинавшие службу в группе «А», впоследствии дослужились до генералов.

Владимир Силаев был моим другом. В уголовный розыск мы, можно сказать, пришли в один день. Он – после окончания Ленинградской школы милиции, я – после Одесской. Поэтому именно к нему я и обратился за помощью, когда поиски маньяка зашли в тупик: «Владимир, без группы «А» нам не найти эту мразь!»

А уже через три дня Силаев меня обрадовал сведениями, которые он получил от оперативного источника, работавшего под прикрытием. Агент милиции сообщил о некоем «сексуально озабоченном» молодом мужчине, проживавшем в местечке Кочпон. По косвенным данным он вполне подходил на роль извращенца. В тот же день Владимир Силаев завел оперативное дело, получившее кодовое название «Кочпонский маньяк».

Страшная летопись

Вскоре секретный агент обнаружил в доме подозреваемого Николая Попова (фамилия изменена) важную улику. Когда после очередной пьянки Попов «отключился», агент осмотрел его вещи и в рукаве меховой куртки нашел парик из светло-русых волос.

В тот же день подозреваемый был задержан. При обыске мы нашли еще одну «убойную» улику – его личный дневник. Там извращенец рассказывал о своих гнусных похождениях. Подробно описывал, как насиловал женщин. Причем особое удовольствие ему доставляло, когда они активно сопротивлялись. Правда, со студенткой у него вышла «накладка». Злодей

подумал, что убил девушку – и эту историю он тоже описал в своем дневнике.

По приговору суда Николай Попов получил 15 лет лишения свободы и отправился в колонию строгого режима.

Анатолий СОЛОВЬЕВ.

Записала Елена НЕСТЕРОВА.