В новой капиталистической России у Жешарта (Усть-Вымский район) были все предпосылки стать образцовым поселком, но получается с точностью до наоборот – люди начинают бояться здесь жить. Над поселком замаячила перспектива стать «филиалом» Управления федеральной службы исполнения наказаний.

А ведь ровно 10 лет назад поселок получил статус моногорода, была утверждена амбициозная программа развития, итоги выполнения которой должны подводиться в этом году. Но хвалиться нечем – так и не была проведена модернизация градообразующего предприятия (фанерного комбината), не построили керамический завод, нет обещанной муниципальной газовой котельной.

Зато регулярно поступают сообщения об очередном выбросе древесной пыли и частиц волокон с территории комбината, которые покрывают тонким слоем всю округу.

Приходится выживать

Впрочем, к пыли жешартцы уже привыкли. Куда больше их волнует то, что хозяева комбината его будущее как-то не особо связывают с местными жителями. Сегодня в Жешарте проживает порядка 7 тысяч человек, более тысячи из них трудятся на комбинате. Если сюда приплюсовать многочисленный отряд пенсионеров, которые посвятили свою жизнь фанерному производству, то понимаешь, что поселок и комбинат – это единое целое.

Хорошо это осознавали во времена Советского Союза, поэтому здесь строились благоустроенные дома, развивалась инфраструктура. То есть было все для нормальной и полноценной жизни. Сегодня приходится выживать.

Не бойтесь – они не буйные!

Несколько лет назад на комбинате появились осужденные, сейчас их примерно 180 человек. Начальство объясняло это тем, что на предприятии не занята ниша низкоквалифицированного персонала – из местных на мизерные зарплаты очередь не выстраивается. Заявлялось, что по линии

УФСИНа будут направляться на комбинат граждане не особо опасные для общества – алиментщики, финансисты, виновники автомобильных аварий… Одним словом, не буйные.

Вроде как жешартцы поверили, но дальше стали происходить какие-то довольно странные вещи – стали урезаться зарплаты, пропали премии. Если не хочешь работать – увольняйся. А куда податься, если в Жешарте другой работы нет? Появились на заводе и вахтовики из близ лежащих населенных пунктов, где вообще с работой беда, они готовы идти внаем за совсем небольшие деньги.

Век какой?

Помимо зарплаты изменились и условия труда на ряде участков. С 1 апреля был введен новый график выхода на работу – две дневные смены и один выходной, две ночные смены и два выходных. Продолжительность отдыха между парными сменами составляет всего 12 часов. С учетом того, что смена длится 11,5-12 часов, то выходит, что за рабочую неделю «набегает» 48 часов. А ведь надо еще учитывать, что речь идет об опасном и вредном для здоровья производстве, что предполагает определенный бонус – молоко за вредность (как это было в советское время) или укороченная рабочая неделя. Но ничего этого нет.

Вроде как у нас по Трудовому кодексу больше 40 часов в неделю не полагается трудиться. Пошли жалобы в профсоюзную организацию комбината. Председатель профкома Елена Ячменева попросила дать разъяснения в Государственной инспекции труда и Управлении Роспотребнадзора по Коми.

Ответ был ожидаем: есть претензии – обращайтесь в суд.

Входят во вкус

Похоже, политика минимизации расходов на вольнонаемных понравилась хозяевам комбината. Входят во вкус. Сейчас идут разговоры об увеличении числа осужденных, работающих на комбинате. Теперь население к укреплению связей с УФСИНом относится с настороженностью и тревогой. И речь идет не только о том, что местные вновь потеряют рабочие места, жить в поселке становится опасно.

– Осужденные проживают на территории комбината, но появляются и в самом поселке, отовариваются в магазинах. И среди них далеко не все финансисты, а есть и те, кто отбывает сроки за тяжкие преступления, – говорит депутат Совета поселка Жешарт Дмитрий Новожилов.

Размещение на комбинате весьма специфического контингента уже повлияло на весь уклад жизни в поселке. Есть те, кто копит средства, чтобы уехать из здешних мест. Частники сворачивают бизнес из-за низкой платежеспособности населения.

Сергей МОРОХИН.