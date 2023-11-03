В сыктывкарском микрорайоне «Орбита» на месте, где многие жители хотели бы видеть сквер, уже полным ходом идет возведение очередного «человейника». Однако гражданские активисты продолжают настаивать на своей правоте и важности обустройства зоны отдыха – теперь уже через организацию общегородского референдума против точечной застройки.

30 октября, спустя почти два месяца, Территориальная избирательная комиссия постановила направить ходатайство о проведении референдума по «орбитовскому скверу» в Совет Сыктывкара. Будут сделаны правовая и лингвистическая экспертизы.

Без иллюзий

Поддержка референдума горсоветом – самый драматичный момент, поскольку сложно представить, чтобы его одобрили провластные депутаты, которых большинство. Вообще в современной истории России еще не было случая, чтобы по инициативе «снизу» проводился референдум, касающийся важных для граждан социально-экономических проблем.

Поэтому не стоит питать иллюзий. Тем более что отказаться от референдума легче легкого. Опять же, как показывает практика, достаточно просто официально заявить, например, что выносимый на референдум вопрос слишком сложен для горожан. Или можно придраться просто к словам. Был случай, когда парламент Коми отказал гражданским активистам в проведении референдума на том основании, что в предложенном вопросе фигурировало слово «Госсовет». В пояснительной записке отмечалось, что в Коми нет такого законодательного органа под названием Госсовет – есть Государственный Совет Республики Коми. И на этом все! Конечно, депутаты могли бы и сами подправить предлагаемый для референдума вопрос. Но им это надо?

«Грубо» и «зримо»

Сами гражданские активисты понимают бесперспективность своей затеи. Тогда чего же они хотят? Выскажу свое предположение: хотят они наглядно, как писал советский классик Владимир Маяковский, «весомо, грубо, зримо» показать лицемерие чиновников, которые на протяжении последних семи лет лишь имитировали желание помочь жителям «Орбиты» обустроить на последнем незастроенном пустыре сквер. Но в реальности они попросту дурили горожан, не приложив никаких усилий, чтобы договориться с местечковыми олигархами. Например, предоставить им земельный участок в другой части города.

В итоге на месте желаемого сквера возводится 12-этажный «человейник». 60 тысяч жителей самого густонаселенного района столицы даже теоретически лишились возможности иметь свою зону отдыха. Нет теперь других вариантов. Все свободные земельные участки столичная администрация уже отдала под губительную точечную застройку. Все ради прибыли, которую получают местные толстосумы.

Казна пуста

Утром и вечером все дороги в «Орбиту» – в автомобильных пробках, поскольку развитием дорожной инфраструктуры власти попросту основательно не занимаются. Опять же здесь пример имитации некой деятельности, поскольку согласно советскому градостроительному плану развития столицы улица Первомайская должна была быть проложена до «Орбиты» еще в начале 90-х. А дороги как не было, так и нет. Слышны только обещания.

Кстати, на состоявшейся на прошлой неделе встрече главы администрации Сыктывкара Владимира Голдина с депутатами горсовета из фракции КПРФ (их там четверо) обсуждалась ситуация с «Орбитой». Градоначальник высказался в том духе, что есть планы по удлинению некоторых улиц, но с учетом серьезных финансовых вложений, когда эти проекты будут реализованы, непонятно.

То есть не будут реализованы никогда, поскольку казна всегда пуста.

Техника тонет

Вернемся к скандальной стройке в «Орбите». На фото запечатлен экскаватор, который в конце октября «немножко потонул». Нечто подобное приходилось видеть на Шиесе, где техника, пригнанная для обустройства свалки под московский мусор, просто уходила в землю, поскольку там местность болотистая.

«Орбита» расположена не на болоте, но есть проблемные участки. Один из них как раз в районе строящегося дома – он будет как бы нависать над глубоким оврагом. Тот, кто знаком с «Орбитой», понимает, почему именно в этом месте не возводились дома. Не были они предусмотрены и генеральным планом застройки. На месте «человейника» должен был быть обустроен культурно-спортивный комплекс, а чуть поодаль – поликлиника. Но ни для КСК, ни для поликлиники теперь места нет, все ушло под точечную коммерческую застройку. «Орбита» за пару десятилетий превратилась в «бетонный мешок».

Рисковый бизнес?

Новые технологии позволяют решать разного рода строительные проблемы. Но они требуют дополнительных затрат, и это главный момент. В 2015 году в селе Усть-Уса построили трехэтажный многоквартирный дом, а через пару лет он «поплыл», людей пришлось переселять в Усинск.

Нисколько не сомневаюсь, что случай с подтопленным экскаватором на стройке в «Орбите» – это просто какое-то недоразумение. Но ведь лишь лет через 5-7 станет понятно, насколько крепок фундамент будущего дома. Наверное, не каждому потенциальному покупателю недвижимости захочется рисковать своими финансами.

Сергей МОРОХИН.