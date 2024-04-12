В Коми на протяжении последних трех десятилетий идет разрушение сельского уклада жизни. Основные причины – отсутствие работы, социальная неустроенность и равнодушие чиновников.

Будучи в марте в командировке в Удорском районе, я не мог не воспользоваться случаем – заглянуть на последнее сельскохозяйственное предприятие в селе Чернутьево.

Причем последнее в районе – в буквальном смысле. Как же вышло, что в Удорском районе, который по территории больше Бельгии, почти исчезло сельское хозяйство, испокон веков кормившее удорчан?

Пейте привозное!

В колхозе «Чернутьевский» содержится порядка двух сотен голов крупного рогатого скота. В целом хозяйство производит хорошее впечатление – кругом чистенько, буренки упитаны, кормов достаточно. Кстати, о кормах. Как выяснилось, они привозные – из Усть-Вымского района. Но их привезти – не проблема, острая проблема в другом – нет кадров для работы на животноводческой ферме. Как раз в марте работали две доярки, они приехали из села Глотово, согласившись на более чем скромные заработки. Но здесь, в Чернутьево, нет постоянного жилья. И решить этот вопрос, похоже, не удалось.

На прошлой неделе Минсельхоз Коми распространил информацию о том, что из-за дефицита кадров и сложной финансовой ситуации принято решение о переводе дойного стада из колхоза «Чернутьевский» в сельскохозяйственный кооператив «Княжпогостский». А молодняк, оставшийся на колхозной ферме, будут выращивать на мясо.

То есть жители Усогорска и Кослана теперь останутся совсем без своего свежего молока, будет лишь привозное. Как говорится, дожили!

В положении лягушки

Заметим, что колхозом в Чернутьево, СПК «Княжпогостский» и молочным заводом в Сыктывкаре руководит один человек – кировчанин Александр Делог. Конечно, сидеть «на трех стульях» закон разрешает, но был бы толк. По имеющейся информации, доля сырья из Кировской области, поступающего на наш молокозавод, постоянно увеличивается. Если так дальше пойдет, то какой смысл вообще держать здесь профильное производство? В свое время в Сыктывкаре закрыли мясокомбинат, и если не будет своего сырья, по такому же пути пойдет и молокозавод.

Сельское хозяйство в Коми можно сравнить с лягушкой, которую поместили в кастрюлю с водой. Вода медленно нагревается, а лягушка этого не чувствует. Оп, а уже она и сварилась!

Как-то незаметно летнюю сельскую страду, ту самую, которая год кормит, подменили многочисленные сельские праздники. Село теперь все лето только пляшет и веселится. И на это денег почему-то всегда хватает.

Тихой сапой идет уничтожение сельского хозяйства и в Удорском районе. В 2017 году в селе Важгорт закрылся единственный в районе молокозавод, а удорчане лишились районного бренда – вашкинского сливочного масла. Здесь также производили творог, сметану, адыгейский сыр, одним словом – всю продуктовую линейку, необходимую для здорового питания сельчан.

Теперь не то что сливочного масла, вообще никакого местного молока будет не купить. Такую ситуацию, видимо, районные и республиканские власти считают нормальной. Они не предпринимают никаких мер для того, чтобы на селе были местные молочные и мясные товары.

Из громких историй можно вспомнить случай с открытием в Удорском районе в нулевые годы производства для переработки овечьей шерсти. Вдруг выяснилось, что для заводика нет в достаточном количестве сырья. Ненужным оказался заводик. Конечно, этот случай из разряда анекдотичных, но у нас все сельское хозяйство такое «веселое».

Работа «за три копейки»

Сельское хозяйство сворачивается из-за низких заработков. Чиновники уже объявили, что кадры для колхоза «Чернутьевский» будут искать через службу занятости. Да только кто согласится работать «за три копейки»?

Вообще, молодежь скоро забудет, с какой стороны подходить к корове. А ведь в советское время в Кослане молодежь получала в школе специальности механизаторов и доярок. Труд на ферме и в поле был в почете.

Сегодня жить на селе тяжело – нет ни работы, ни перспектив. Пожалуй, главная причина упадка – скудное финансирование. Если сравнить нынешнюю ситуацию с той, которая была во времена первого главы Коми Юрия Спиридонова, то это небо и земля. В 90-е годы было принято принципиальное решение: на финансирование сельского хозяйства должно идти не меньше 10 процентов от доходной части республиканского бюджета. А что мы имеем сегодня? На сельское хозяйство и нужды сельчан идет всего порядка 2 миллиардов рублей при годовом бюджете в 116 миллиардов. И в ближайшие два года расходы будут только сокращаться.

Эх, было время…

В Чернутьево корма на ферму приходится завозить, именно потому что свои поля давно заросли ивняком. Сейчас даже не верится, что были и другие времена. О них хорошо помнит глава администрации поселка Едва Николай Онищик, который живет в Удорском районе с начала 80-х годов прошлого столетия:

– Раньше в Удорском районе было восемь колхозов и совхозов, в которых было больше 4600 голов крупного рогатого скота, – рассказывает Николай Максимович. – Кроме того, были овцы, лошади и другая живность. В исправительно-трудовых учреждениях имелись свои подсобные хозяйства, где содержали крупный рогатый скот, птицу, свиней, выращивали картофель и капусту.

В некоторых колхозах средняя заработная плата доходила до 240-260 рублей, что давало возможность безбедно существовать тем же многодетным семьям, иметь по 4-6 детей не считалось чем-то необычным.

– На территории Удорского района были свои молокозавод и мясокомбинат, выпускавший колбасы и другие деликатесы, – продолжает Николай Онищик. – Продукция Удорского района была представлена даже на ВДНХ в Москве и занимала призовые места, в частности, капуста «Приполярная», вес кочанов доходил до 5-6 килограммов. Из Вашкинского совхоза продукцию в Сыктывкар доставляли самолетом Ан-2. В отдельные дни этот воздушный труженик делал по 8 рейсов. Жаль, что два года назад ушел от нас бывший директор совхоза Петр Николаевич Политов. За высокие производственные показатели его наградили в свое время орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета».

Откровения беглого министра

Похоже, чиновники давно утратили интерес к сельскому хозяйству республики: денег там крутится мало, а значит, и «пилить» почти нечего. Хотя, как недавно признался бывший отраслевой министр, даже в нищей аграрной сфере есть возможности для коррупции.

В прошлом году экс-руководитель Минсельхоза Коми Денис Шаронов «прославился» на весь мир – запросил политического убежища в США. Сейчас он работает там дальнобойщиком. Причем, как утверждает американский шофер, его заработки теперь выше, чем когда он рулил министерством.

В октябре 2023 года появился документальный фильм (его посмотрело уже более 1,6 миллиона человек), в котором беглый министр рассказывает о коррупции в Коми. По его словам, его заставляли заключить договор на постройку животноводческой фермы. Он отказался, поскольку красная цена постройки 80 миллионов рублей, а посланники из Желтого дома требовали 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Но эти и другие откровения экс-министра не заинтересовали правоохранителей. Не было никаких комментариев на этот счет и от высокопоставленных чиновников. Впрочем, ничего удивительного…

Сергей МОРОХИН.