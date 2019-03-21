Истекающего кровью старика-лабрадора выбросили в «мусорку» – подыхать на морозе

6 марта сыктывкарцы нашли в мусорном контейнере покалеченного умирающего лабрадора. В полиции решили: «состава преступления нет».



Окровавленную собаку случайно обнаружили во дворе многоэтажного дома по ул. Морозова. Пес лежал в мусорном контейнере, придавленный обломками старого дивана. У него была пробита голова и отказали ноги. Он не мог двигаться, дрожал от холода и тихо скулил от невыносимой боли.

К счастью для псины, в Сыктывкаре нашлись добрые люди, помогли бедолаге – отвезли в больницу, оплатили рентген и операцию. После чего увезли домой выхаживать. Они же написали заявление в полицию с просьбой найти владельцев собаки и привлечь их к ответственности.

Поскольку эта история вызвала резонанс не только в Коми, но и на российских интернет-просторах, полицейские в короткий срок «вычислили» хозяев и провели дознание. А в итоге 18 марта стало известно: уголовное дело возбуждено не будет. То есть хозяин, нанесший собаке смертельные раны, бросивший раненого пса умирать под завалами мусора, избежит наказания. Его деяния под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» не подпадают. Но так ли это на самом деле?

Лаврушу кормили с ложки

Средства на лечение Лавруше (так назвали пса его спасители) собирали всем миром. Волонтер Алла Тацуева, взявшая на себя все хлопоты по выхаживанию собаки, возила его в ветлечебницу на капельницы и массаж, меняла пеленки, давала таблетки, кормила чуть ли не с ложки. Благодаря такой заботе пес начал поправляться. Сегодня он уже может сидеть, ходить, с аппетитом ест и встречает своих новых друзей, как положено собаке, виляя хвостом.

Алла постоянно отчитывается о состоянии Лавруши в соцсетях, в группе «Приют для собак «Друг». Под информацией о лабрадоре уже тысячи комментариев. Уже поступило немало предложений от тех, кто готов взять собаку себе. Но пока у пса есть официальные владельцы (те самые, которые его выбросили), сделать это не так-то просто.

– Мы не можем просто так отдать Лаврушу в добрые руки, – рассказала Алла. – Сейчас наши юристы решают вопрос, как помочь ему обрести новых хозяев. К старым отдавать его никто не собирается. Да они и сами не горят желанием вернуть его.

Как выяснило следствие, хозяевами лабрадора оказались вполне себе обеспеченные и вменяемые люди. Они, кстати, уже на первом же допросе, который длился три часа с выездом на место, повели себя весьма агрессивно по отношению… к волонтерам. Хозяйка собаки даже заявила Алле, что вся эта «шумиха в соцсетях и комментарии» сильно отразились на ее здоровье. Если, мол, что случится, то Алла сама пойдет под суд.

Оказался он живучим

Правоохранители посчитали, что возбуждать уголовное дело против хозяев не стоит. Якобы и преступления никакого не было, все делалось из лучших побуждений. Собака старая, больная, хозяин просто решил помочь ей уйти из жизни. Да, «эвтаназия» животного была проведена довольно зверским способом – топором по голове. Но кто же знал, что пес окажется столь живучим?! Кладбищ для животных в городе нет, поэтому и хоронить пса «по-человечески» тоже никто не собирался. Бывшего питомца просто закинули в контейнер и засыпали сверху мусором…

«Это вопиющее хамство, цинизм и полное ощущение безнаказанности!» – возмущаются в соцсетях добросердечные граждане. Однако у полицейских другое мнение.

На запрос «Трибуны» пришел ответ, подписанный зам. начальника УМВД по Сыктывкару А. Жолобом, и там говорится: «Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность граждан за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, в случае установления умысла виновного лица, направленного на причинение боли и страданий животному, а также если деяние совершено из хулиганских либо корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетнего».

В случае с беднягой-лабрадором условий, предусмотренных ст. 245 УК РФ, не выявлено. В действиях хозяина собаки не было умысла целенаправленного причинения боли и страданий животному. «Случившееся произошло не из хулиганских или корыстных побуждений, равно как не выявлено подтверждений применения хозяином садистских методов», – считают сотрудники полиции.

Если бы собаки умели говорить…

Несовершенство закона, мягко говоря, удивляет. Как, впрочем, и трактовка статьи «в пользу человека». Понятно, собака не сможет пожаловаться и рассказать все обстоятельства своей «недосмерти». Но есть справка ветврача, в которой указано, что она была сильно истощена (это значит, ее не кормили, как минимум, несколько дней до «эвтаназии»). А главное, для умерщвления был выбран абсолютно негуманный способ. Ведь хозяин не отвез животное в клинику, чтобы усыпить, а выбрал топор.

Кроме того, почему было не довести свое «доброе дело» до конца? Ведь бедное животное в течение нескольких часов испытывало страшные мучения, истекая кровью.

От породы зависит?

Если бы хозяева тихо закопали искалеченного пса где-нибудь в лесу – это одно. Но в данном случае его, еще живого, выбросили в контейнер (по сути – на улицу) – туда, где несчастное животное могли увидеть прохожие, в том числе и дети. Кроме того, эта история получила самую широкую огласку, значит, теперь она имеет уже не частный, а общественно значимый характер.

Тут, наверное, еще от породы зависит. Правоохранителей сильно возбуждают «лайки» (и перепосты), а вот лабрадоры, видать, не очень. Не говоря уже о дворняжках. Блюстители порядка немедленно принимают служебную «стойку», если кто-то, как им кажется, покусился на духовные скрепы. Зато откровенную жестокость, вероятно, прямым вызовом общественной морали и нравственности не считают.

Но даже если абстрагироваться от морали, то вот вам закон, в котором четко прописано: уголовная ответственность по статье 245 наступает «в случае гибели животного либо наличия серьезных увечий», а также если были использованы «средства и методы негуманного убийства».

Как считают независимые юристы, основания для пересмотра дела лабрадора Лавруши все-таки имеются. Но главное, что есть огромное желание нескольких тысяч неравнодушных людей вступиться за старичка-лабрадора. В ближайшее время в прокуратуру города поступит обращение с просьбой возобновить расследование.

Лиля ВОВК.