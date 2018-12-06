История о сбитом летчике, в честь которого в Коми назовут аэропорт

На канале «Россия» подвели итоги конкурса «Великие имена России». За полтора месяца, судя по официальным данным, в голосовании приняли участие 4,8 миллиона человек.

42 аэропорта страны уже получили новые имена. Еще для четырех городов (Архангельск, Нижневартовск, Санкт-Петербург и Пенза) будет проведен второй тур голосования. Два аэропорта получат имена певцов (Высоцкого и Хворостовского), 10 — ученых, три — художников, четыре — полководцев, пять – имена царских особ и «примкнувшей к ним» княгини Ольги. А самый многочисленный «отряд» — космонавты, авиаконструкторы и летчики.

За имя для Сыктывкарского аэропорта на сайте акции проголосовали 29682 человека (будем верить, что принцип «одно имя — один голос» не нарушался). 12504 человека отдали свои голоса за первого коми летчика Петра Истомина. Герой Советского Союза Николай Оплеснин набрал 8866 голосов, первый глава Коми Юрий Спиридонов — 8312 голосов.

Еще недавно о летуне (так в начале прошлого века называли авиаторов) Петре Истомине мало кто знал. В чем, собственно, состоял его подвиг или это был лишь один из мифов, созданных советской властью, большой вопрос. С уверенностью можно говорить лишь о том, что это первый житель Коми края, который оторвался от земли…

Он и Зимний брал…

Если верить заметкам сосногорского краеведа Николая Кустышева, опубликованным в 1980 г. в газете «Заря Тимана», Петр Истомин родился в 1891 году в Усть-Ухте в бедной крестьянской семье. В 14 лет, окончив четыре класса церковно-приходской школы, ушел в тайгу промышлять зверя. Через год он устроился на нефтяные промыслы, вырос до бурового мастера.

Осенью 1912 года Истомина призвали в армию. Новобранец шел пешком сначала до Усть-Цильмы, а потом еще тысячу километров до Архангельска. Оттуда его направили в Кронштадтскую школу трюмных машинистов, а затем на крейсер «Витязь». В 1914 году в крупном сражении на Балтике против германского флота Истомин участвовал уже как командир башенных орудий. За бой возле острова Даго награжден медалью «За боевую доблесть».

Затем опять Кронштадт, военная школа бортмехаников воздушных аппаратов. В сентябре 1917-го морской летчик Истомин с авиабазы в Ревеле полетел на разведку в германский тыл. При возвращении у гидроплана кончилось горючее. Летчик тогда чудом спасся, спланировав на крону дерева. 70 верст он добирался пешком до Ревеля, где доложил командованию, что немцы готовят наступление.

Вскоре началась революция. В октябрьских боях 1917 года Петр был в составе второго Балтийского флотского экипажа, который блокировал Николаевский мост, захватил гостиницу «Астория», главное здание Госбанка, участвовал в штурме Зимнего.

«Во имя революции»

В феврале 1918-го Управление воздухоплавания при Главном штабе морского флота начало комплектовать подразделения для охраны воздушных подступов к Петрограду. Истомин был сначала бортмехаником, а затем и летчиком одной из эскадрилий, участвовал в боях.

В августе 1918 года союзники белых высадились в Архангельске, угрожая захватить железную дорогу Котлас – Пермь для соединения с Колчаком.

Ленин приказал отправить в Котлас два аэроплана и распорядился «для сопровождения выделить лучшего летчика и преданного большевика». Им и был Петр Истомин.

Выполнив задание, Истомин вернулся в Питер и поступил в Ропшинскую школу высшего пилотажа. Зимой 1919 года в связи с напряженной обстановкой на Восточном фронте школа выпустила курсантов досрочно. «Красные летчики не пожалеют жизни во имя счастья народа, во имя пролетарской революции», — заявил Истомин с трибуны митинга перед отправкой на фронт. Воздушная эскадрилья, в которой служил Истомин, воевала против Колчака. Летчики вели разведку, разбрасывали листовки, подавляли бомбами и пулеметами огневые точки противника.

Последний полет

Свой последний в жизни полет Истомин совершил 16 мая 1919 года. Вот как описаны те события в сборнике «Земля моя Коми». «Летчик сел на ближайшее озеро. Но гидросамолет потерял плавучесть: вода через пробоины медленно заполняла его. Следом приземлился и израненный самолет Дмитриева. Оба летчика летали на разведку в глубокий тыл противника. Выяснив расположение неприятельских кораблей и сбросив на них прихваченные с собой бомбы, самолеты развернулись к линии фронта. Но ожесточенный огонь неприятельской флотилии нанес машинам крупные повреждения… Пришлось садиться… Петр с механиком Онуфриевым выбросили за борт все ценное: приборы, оружие — и поплыли к берегу в надежде укрыться в лесу и добраться до линии фронта. Когда до берега оставалось несколько десятков метров, их подобрал белогвардейский катер. Летчиков доставили в штаб противника…

Утром Петра вызвали на допрос. Офицер предложил перейти к ним на службу, обещая всевозможные блага, военную карьеру. Петр отказался. 12 дней посулы перемежались угрозами и пытками, но летчики не дрогнули.

Суд приговорил Истомина и Дмитриева к расстрелу (механиков Онуфриева и Двойных — к 10 годам каторжных работ). Приговор был приведен в исполнение… Через несколько дней механики были освобождены наступающими красными частями. Прибыв в Петроград, они опубликовали в газете «Красный Балтийский флот» статью, в которой рассказали «о подвиге своих товарищей — летчиков Истомина и Дмитриева». «Я матрос Балтийского флота, и знамя пролетарской революции для меня свято» — это были последние слова первого летчика Коми края.

Игорь ВОЛКОВ.

ПОСТСКРИПТУМ

Не обошлось без скандалов

Канта облили краской и поменяли на женщину Конкурс по переименованию аэропортов был заявлен как всенародный. Но власти сделали все, чтобы отсеять «нежелательных» кандидатов.

Так, жители Омска предлагали включить в список для голосования лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, однако в финальный список он не попал. Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя эту ситуацию, назвал поклонников Летова «маргинальной аудиторией». В итоге Омский аэропорт получит имя генерала Дмитрия Карбышева.

Много споров вызвало имя немецкого философа Иммануила Канта, который в Калининграде лидировал практически до последних дней голосования. Депутат Госдумы от Татарстана (?) Марат Бариев заявил, что возмущенные ветераны Великой Отечественной войны якобы попросили его повлиять на ход конкурса и добиться, чтобы имя Канта не было увековечено в названии аэропорта. Какие-то вандалы облили памятник ученому, его могилу и мемориальную табличку краской.

Философ с мировым именем – личность, безусловно, подозрительная. Недаром же булгаковский герой в свое время говорил: «Взять бы этого Канта – да на Соловки!» Теперь, видимо, жители анклава успокоятся. Калининградский аэропорт будет носить имя императрицы Елизаветы Петровны.