История одного города и всей страны: от царской каталажки до советских застенков

Тюрьма – это наше все

В этом году Сыктывкар отметил свое 240-летие. Примерно столько же лет пенитенциарной системе столицы Коми. В Российской империи каждый, даже самый захолустный уездный городишко должен был иметь и содержать свою собственную тюрьму. Усть-Сысольск не стал исключением.

Под охраной «инвалидов»

По словам историка Михаила Рогачева, первую тюрьму в Усть-Сысольске было приказано возвести на окраине, чтобы не беспокоить граждан. И она появилась в квартале между нынешними улицами Домны Каликовой, Кирова, Заводской и Советской. Это был деревянный частокол с небольшим зданием.

Заведовал тюрьмой городничий, которому подчинялась полицейская команда. В старом Усть-Сысольске она насчитывала всего шесть человек, которых называли «инвалидами». И вовсе не потому, что они были одноногими или однорукими. В те годы инвалидами называли ветеранов, отслуживших рекрутскую службу и вышедших в отставку.

В 1865 году на месте старой тюрьмы построили двухэтажное деревянное здание на 27 «посадочных» мест. Какое-то время она почти пустовала и служила чем-то вроде вытрезвителя – в основном туда доставляли пьяных дебоширов. Когда они трезвели, их отпускали.

В конце XIX века к тюрьме пристроили еще одно здание, уже на 54 «сидельца». Здесь отбывали наказание не те, кто находился под следствием (для них существовали «арестные комнаты»), а осужденные или задержанные до выяснения обстоятельств. Михаил Рогачев поведал автору этих строк, что в архиве в тюремном списке он обнаружил «сидельца» по странной статье – «неизвестно за что». Но, вообще, преступники получали обычно небольшие сроки – один-два года. Чаще всего – за мордобой. Краж за год набиралось не больше двадцати, убийств – не более одного.

Побег из тюрьмы за всю дореволюционную историю случился только один – на прогулке трое осужденных повалили прогнивший забор, после чего ушли. Двоих поймали, а третий скрылся.

В начале XX века возвели тюремную церковь. Она стояла за пределами ограды, и заключенные свободно в нее приходили, а помолившись, возвращались назад.

Тюремное начальство поощряло работу заключенных. Например, сапожник в тюрьме принимал заказы, получал за это деньги, и за время отсидки у него накапливалась определенная сумма. При тюрьме существовал попечительский комитет, который проверял, хорошо ли кормят арестантов, не подвергаются ли они издевательствам со стороны тюремной администрации. Кроме того, комитет находил заключенным работу, собирал пожертвования, покупал книги, улучшал питание.

Ленина расстреляли, Керенского арестовали

Когда наступили советские времена, тюремную церковь закрыли, а тюрьму, конечно, оставили. Она несколько раз меняла свои названия, пока не стала Сыктывкарской тюрьмой № 1. И в отличие от патриархальных времен она была всегда переполненной. В 1932 году, когда число заключенных достигло 120 человек, к ней пристроили еще один деревянный корпус. Но и он не мог вместить всех зэков, их количество росло в геометрической прогрессии.

Бывшую тюремную церковь в 1922 году переоборудовали под филиал тюрьмы, а позже устроили там пересыльный пункт с камерами для зэков и служебными помещениями.

Почти сразу после установления советской власти в Усть-Сысольске, 23 июля 1918 года, в городе была создана уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК). Поначалу ее возглавил матрос-большевик Иван Андрианов.

Разместилось Усть-Сысольское ЧК в двухэтажном здании бывшего подворья Ульяновского монастыря (ныне там располагается Сыктывкарская епархия). К этому времени большевики монастырь закрыли, монахов выселили, а подворье конфисковали.

Одной из первых жертв уездного УК стал Ленин. Но не вождь мирового пролетариата, а председатель съезда мировых судей Усть-Сысольского уезда Леонид Александрович Ленин. Он имел «наглость» от имени этой организации составить обращение Патриарху Тихону, в котором весьма нелестно отозвался о большевиках. Его и еще целую группу либеральных деятелей отправили в Котлас и расстреляли.

Под молох репрессий чуть не попала жена бывшего премьера Временного правительства Ольга Львовна Керенская, которая вместе с сыновьями Олегом и Глебом и своей матерью Марией Барановской в конце мая 1918 года сбежала в Усть-Сысольск из голодного Петрограда. Ее арестовывали два раза по подозрению в контрреволюционной деятельности. Ее дважды допросили и, убедившись, что она далека от политики, через три дня отпустили. Но через некоторое время арестовали вновь. На этот раз ее с сыновьями и матерью этапировали в Котлас. Конвоировал их будущий классик коми литературы Виктор Савин, в то время делопроизводитель местного ЧК.

В декабре того же года поэт возглавил Усть-Сысольское ЧК, правда, пробыл на этой должности недолго. Уже в 1919 году он почти полностью переключился на литературную и журналистскую деятельность.

15 ноября 1919 года гражданская война достигла Усть-Сысольска. Небольшой отряд белых под командованием фельдфебеля Завьялова без боя взял город. Гражданскую власть в уезде возглавил бывший председатель Усть-Сысольской земской уездной управы эсер Степан Латкин.

Массовых репрессий в отношении тех, кто сотрудничал с большевиками, Латкин не производил. В тюрьме за время пребывания белых у власти содержалось от 50 до 100 арестантов, большей частью уголовников. Никто не был расстрелян.

Через две недели белых выбили, после чего сразу начались аресты тех, кто помогал белым.

След от табуретки

В 1923 году вместо ВЧК появилось Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). Почти сразу же был образован Коми областной отдел ОГПУ. И занимал он уже не только бывшее монастырское подворье, но и двухэтажный деревянный дом напротив.

По мере нарастания политических репрессий рос и аппарат областного ОГПУ – в начале 1930-х гг. он перебрался в двухэтажный кирпичный дом с флигелем по улице Набережная (ныне Кирова). Это здание было построено в 1878 году и до революции принадлежало купчихе Суворовой. В 1918 году его национализировали, купчиху выселили. После переезда туда чекистов к флигелю сделали пристройку, где разместили хозяйственные помещения и внутреннюю тюрьму ОГПУ-НКВД. Она была маленькой – на 20-25 человек, поскольку большинство арестованных пребывало в городской тюрьме, а сюда их привозили на допросы. Для этого была оборудована специальная комната. В ней нет следов от нар, но сохранился след от вмонтированной в пол табуретки. Есть сведения, что во дворе несколько раз производились расстрелы.

В 1934 году ОГПУ и НКВД объединили. Разросшийся аппарат репрессивных органов Коми автономной области уже не помещался в доме купчихи Суворовой. И тогда разобрали стоящий рядом бывший дом купцов Сухановых, и на его месте в 1939 году по проекту архитектора Алексея Зикеева построили огромное здание с восьмиколонным портиком.

Лагерь, но не пионерский

Лагерная история Коми края начинается с его столицы. Еще в 1925 году в 15 км от города на площадках лесничеств появился первый лагерь, получивший наименование Верхне-Човская исправительно-трудовая колония (ИТК).

Спустя четыре года в здании на месте нынешней бани №3 по улице Набережной разместили Управление северными лагерями особого назначения (УСЕВЛОН). Перед этим учреждением была поставлена задача: изыскание и организация добычи нефти в районе Ухты, а также строительство железной дороги Пинюг – Усть-Сысольск, дабы связать Коми край с центральной частью СССР.

В том же году на городской окраине примерно на месте нынешнего республиканского стадиона был создан лагерный пункт. За высоким деревянным забором, обнесенным колючей проволокой, разместили склады, мастерские и бараки для зэков.

УСЕВЛОН просуществовал недолго. Уже через год управление северными лагерями перевели в Котлас. А в 1934 году по настоянию Сыктывкарского горсовета закрыли и лагпункт.

Железную дорогу так и не возвели. Она была готова на 80%, когда всех трудившихся на этой стройке заключенных перебросили на сооружение Беломоро-Балтийского канала.

Сыктывкарскую тюрьму № 1 в начале 1970-х гг. ликвидировали и снесли. Теперь на ее месте располагается здание Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Коми. Не сохранилось ни одного барака Верхне-Човского ИТК, однако сама колония по-прежнему жива, но только под другим именем – ИК-1 УФСИН России по Республике Коми.

А на месте тюремной церкви, некогда переоборудованной в пересыльный пункт, в 2000 году открыли часовню-мемориал памяти жертв политических репрессий.

Андрей ЛИСОВ.