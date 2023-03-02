Истязал своих детей (Криминал от 3 марта)

42-летний мужчина избивал сына, а в отношении дочери совершил развратные действия.

Установлено, что горе-отец систематически наносил побои детям, а также применял другие насильственные действия. Районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на четыре года.

Купил игрушку – сел в тюрьму

38-летний воркутинец получил срок за покупку куклы на чужие деньги.

Ранее судимый мужчина получил банковскую карту от приятеля, который сообщил ее пин-код и попросил сходить в магазин, чтобы купить продукты и спиртное. Придя в магазин, воркутинец купил в подарок сыну беспроводные наушники стоимостью 1,4 тыс. рублей, а также оплатил часть (1,5 тыс. рублей) стоимости куклы «Милана-модница». Впоследствии «похититель» возместил приятелю причиненный ущерб в полном объеме. Приговор суда: 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

17 лет за заказное убийство

Предприниматель организовал убийство конкурента, чтобы выиграть аукцион по лесным насаждениям.

28-летний житель Кировской области решил убить руководителя основного лесозаготовительного предприятия на территории Койгородского района и таким образом избавиться от конкурента. Для реализации преступного умысла фигурант привлек двух исполнителей. В декабре 2021 г., когда потерпевший подъехал к своему дому и вышел из машины, в него было произведено не менее восьми выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Заказчик получил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима и 1,5 года ограничения свободы. В отношении исполнителей следствие продолжается.

Цена измены – 250 тысяч

Воркутинец решил изменить супруге, а в итоге «подарил» кругленькую сумму мошенникам.

25-летний муж с определенной целью вступил в переписку с девушкой по Интернету. В процессе диалога клиент обговорил время, место встречи, после чего девушка попросила перевести предоплату. Парень перечислил требуемую сумму, но дама заявила, что необходимо дополнительно оплатить страховку в качестве залога за ее безопасность. В общей сложности житель Заполярья перечислил на счет злоумышленников 250 800 рублей. Обманутый воркутинец обратился в полицию. Установлено, что мошенники держали связь с потерпевшим по телефону, зарегистрированному в Ростовской области.

Таксист подрезал пассажира

Суд учел, что потерпевший спровоцировал таксиста.

8 января прошлого года между 52-летним водителем такси и его нетрезвым пассажиром в местечке Красная гора в Сыктывкаре произошел конфликт: клиент отказался оплатить поездку. Возмущенный поведением пассажира таксист нанес ему несколько ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в ИК общего режима.

Обокрал мертвеца

Обнаружив, что сосед по общежитию скончался, ухтинец побежал с его карточкой в магазин.

40-летний мужчина накупил продуктов на сумму более трех тысяч рублей, а после… вернул карту в комнату умершего, рассчитывая, что родственники не заметят хищения. Но тайное стало явным. И хотя в ходе следствия виновный написал явку с повинной, полностью возместил ущерб и загладил моральный вред путем принесения извинений, суд признал его виновным. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на один год.