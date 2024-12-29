Истязала своих детей (Криминал)

39-летняя мамаша таким образом «воспитывала непослушных».

Жительница Троицко-Печорского района в течение длительного времени систематически наносила двоим своим малолетним детям побои и совершала в отношении них иные насильственные действия. Одному из потерпевших угрожала убийством. Как пояснила женщина, таким образом она пыталась воспитывать детей, которые ее не слушались. Несовершеннолетние изъяты из семьи и помещены в реабилитационное учреждение. Осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Обокрал родную мать

36-летний житель поселка Жешарт обвиняется в краже денег.

Сынок совместно с сожительницей и ее дочерью проживал в квартире своей матери, которая пустила их в трудный период жизни. Несмотря на доброту женщины, помогавшей семье в том числе финансово, неблагодарный сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея доступ к мобильному телефону матери, перевел с ее счета 130 тысяч рублей на карту своей сожительницы. С сожительницей он впоследствии поругался, забрал у нее обналиченные деньги и уехал в Сыктывкар. Украденные деньги обвиняемый потратил на аренду жилья и покупку спиртного.

Нельзя «зажимать» зарплату

Руководитель ЧОПа осужден за несвоевременную выплату зарплаты работникам.

47-летний житель Сосногорска, владелец частного охранного предприятия, в период с 2021 по 2023 годы допустил полную невыплату заработной платы шести сотрудникам на общую сумму свыше миллиона рублей. На момент рассмотрения уголовного дела в суде руководитель ЧОПа погасил большую часть долга (остаток составил 40 тысяч рублей). Мировой судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Крупная партия гашиша

Полицейские Печоры уличили местного жителя в покушении на сбыт наркотика.

47-летний мужчина ранее уже попадал в поле зрение правоохранителей. Установлено, что он приобрел запрещенные вещества через интернет-магазин и расфасовывал их на мелкие дозы для последующего распространения в Печоре. При обыске в его квартире и в гараже оперативники обнаружили 549 полимерных свертков. Согласно проведенному исследованию, в брикетах находился гашиш.

56 краж за полгода

Сыктывкарец поставил воровской «рекорд».

С февраля по июль этого года мужчина совершил серию краж из магазинов в Сыктывкаре. Он похищал бытовую и компьютерную технику: персональные компьютеры, ноутбуки, мониторы, робот-пылесос, квадрокоптер, фен для волос, мясорубку, видеорегистратор, одежду и обувь, а также автоинструменты, шуруповерты, дисковую пилу и игрушки. Кроме того, мужчина похитил у незнакомца золотую цепочку с крестиком и телефон, а также совершил мелкое хищение продуктов питания из вендинговых аппаратов, расположенных в медучреждениях Сыктывкара и Эжвы. По совокупности 56 краж ему назначено 3 года 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.