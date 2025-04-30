«Кому точить? Ножи, ножницы, топоры!» – вплоть до 30-х годов прошлого века этот крик часто раздавался во многих дворах.

Точильщиков называли «желтыми животами» – из-за желтой пыли, которая летела на них от шлифовального круга. Они ходили по городам и селам с точильным станком. Их услугами пользовались не только одинокие незамужние женщины, но и косари, парикмахеры, мясники. «Желтые животы» правили инструмент быстро и точно, а брали за это сущие гроши. В наше время бродячие точильщики канули в Лету. Вместо них появились заточники, но это уже совсем другая профессия.

Сильный зуд

Все знают игру «Камень, ножницы, бумага». По ее правилам, камень всегда побеждает ножницы. Так и точильный брусок сильнее любого металла и способен усиливать его свойства. Но обычный булыжник тут не годится – нужен абразивный камень особой породы. В Коми его добывали в основном на берегах Печоры, на отрогах Урала.

В традиционной коми магии считалось, что режущие и колющие орудия из железа (топор, серп и нож) обладают магическими свойствами – ими можно остановить нечистую силу. А так как железные режущие орудия нуждаются в заточке, отношение к необходимому для этой цели точильному бруску также было во многом мистическим.

По-коми точильный брусок называется коротким словом «зуд». Согласно поверьям, чтобы остановить проделки лесного духа в виде вихря или смерча, можно было просто произнести: «Где же мой зуд-то?!». И стоило нечисти услышать эту фразу, как она тут же с испугу убегает.

При излечении детей от порчи коми знахари обливали их «заговорной» водой через решето. А для усиления магических свойств воды в решето клали соль, нож или серп и точильный брусок. На Печоре в коми свадебном сговоре отец невесты спрашивал у жениха: «Зуд сетан он?» (Зуд дашь ли?). И только получив утвердительный ответ, открывал дверь и выпускал невесту.

Древнее коми выражение «зуд дзебны» (спрятать зуд) означало «умереть». Это отголосок того, что когда-то точильный брусок был связан со смертью и выступал в качестве магической защиты от мира мертвых.

Ненцы на ночь у входа в чум снаружи клали точильный брусок, а изнутри – топор. Считалось, что никакая нечисть или оживший покойник – зомби – не сможет перешагнуть через эти предметы.

Брусок всему голова

В одной из коми сказок девочка, спасаясь бегством от злой Ёмы, бросает на землю зуд, из которого вырастают высокие горы.

В фольклорных коми текстах зуд выступает важным элементом. Так, детям разъясняется, что зуд нужен для того, чтобы точить косу, коса – косить траву, трава – кормить корову, корова – давать молоко, молоко – кормить детей, дети – приносить дрова, дрова – топить печь, печь – для выпечки хлеба. То есть в хозяйстве все начинается с точильного бруска.

Заговор на здоровье

В старину, чтобы защитить дом, с внешней стороны двери, за порогом клали точило. Точило держали в доме для защиты от темных злых сил, от недоброжелателей и воров. Оно защищает жильцов от болезней, помогает восстановить силы.

А еще с помощью точила делали «сильную» воду. Если в семье кто-то тяжко хворал, его вели в баню, парили там и окатывали водой из ведра, в которой до этого сутки пролежало точило. Такая процедура помогала вернуть утраченное здоровье.

В наше время точильный брусок можно найти в любом хозяйственном магазине, но такое точило не будет обладать особой силой. Для того, чтобы такая сила возникла, этим бруском должны точить ножи и другие острые предметы в течение, как минимум, трех лет, причем такой старый брусок покупать нельзя, а нужно принять его в подарок, при этом отдав взамен что-нибудь ценное.

Брусяные горы

В Коми крае точильный камень добывали во многих местах. Но главными были две уральские Брусяные горы. Первая – на реке Соплеске, вторая – в 18 верстах от нее, на реке Вое.

В 1748 году указом Яренской воеводской канцелярии Брусяная гора на Соплеске была закреплена за крестьянами Усть-Немской, Мыёлдинской и Печорской волостей. Ежегодно вырабатывалось до 20 тысяч пудов точил и около 16 тысяч пудов точильных брусьев. Работа на горе имела сезонный характер – с ранней весны до поздней осени. Точила и брусья обрабатывались очень грубо, что понижало их цену. Однако за счет высокого качества исходного материала брусяные изделия уже с XVIII века были известны за пределами Коми края. Точила и брусья по реке доставлялись на Якшинскую пристань (Пермская губерния), расположенную в 460 верстах от горы. Здесь они перепродавались и поступали в другие губернии.

Каждую весну на горе начинали работу от 300 до 600 человек. Работали небольшими, как правило, семейными артелями. Взрослые мужчины выламывали камень и обрабатывали крупные изделия. Старики, женщины и дети специализировались на изготовлении брусьев и шлифовке точил. В 1840-1850-е годы один человек за лето вырабатывал до 200 пудов брусяных изделий при средней цене 15 копеек серебром за пуд, т.е. зарабатывали не более 30 рублей за сезон. Условия труда на промыслах были тяжелыми, работали по 12-16 часов.

Каменная пыль убивала рабочих

Вторая Брусяная гора на реке Вое находилась в семи верстах от деревни Усть-Вои. Главным богатством деревушки Усть-Воя была сверхпрочная скальная порода, которую использовали для заточки сельхозинвентаря, плотницкого инструмента, пил и земледельческих орудий. Из этого же камня изготавливали и жернова для помола зерна.

В XIX столетии на берегу Вои было создано производство изделий из брусяного камня. Рабочие жили в часовне, построенной прямо у скалы, из которой добывали материал для точил. Но производство пришлось забросить из-за высокой заболеваемости горнорабочих силикозом. Каменная пыль в считанные месяцы засоряла легкие и сводила мужиков в могилу.

В начале 1930-х годов в Усть-Вою на баржах привезли спецпереселенцев из Архангельской и Вологодской областей. Они и стали добывать точильный камень и построили поселок Пиня-Из (Камень-Зуб). В Пиня-Изе были построены деревообрабатывающий цех, где выпускали мебель, и точильная фабрика. Как и до революции, у рабочих точильной фабрики каменная пыль моментально забивала легкие.

В 1932 году приступили к строительству точильной фабрики в Усть-Вое. В 1937 году единственная в то время в Союзе фабрика точильных изделий начала работать. Численность персонала в послевоенные годы составляла около 160 человек. В 1958 году Войская фабрика произвела 16 тысяч точильных кругов и 140 тысяч точильных брусков.

Предприятие прекратило работу в 1963 году. Закрытию фабрики способствовало то, что к тому времени была разработана и успешно внедрена технология производства искусственных абразивных материалов. Кроме того, в 1950-1960-х годах в СССР были созданы технологии производства синтетических алмазов и сверхтвердых материалов.

Еще в 1980-е годы фабрика, ее территория и дорога к ней были вполне сохранными. Сейчас фабричного поселка нет, дорога к фабрике заросла лесом.

NB! ___________________________________________________

В доме нельзя держать тупые ножи, потому что с таких ножей уходит положительная энергия, а вот на острых ножах она, наоборот, накапливается. Пища, нарезанная тупым ножом, будет терять свои полезные качества и станет плохо усваиваться. Точило потеряет свои силы, если будет находиться рядом с ржавыми и грязными металлическими предметами.

Кстати ________________________________________________

Точилом можно «заряжать» хлеб. Возьмите хлеб, вытащите его из упаковки, заверните в чистое полотенце, положите на стол, а под него – точило. Произнесите: «Сила из точила, иди и на хлеб перейди. Станет этот хлеб силен, здоровьем одарит он. Кто съест от него, излечится от всего». Хлеб нужно оставить в таком виде на ночь, а в течение следующего дня съесть его. Такой заряженный хлеб придаст силы, отгонит болезни, убережет от неприятностей.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.