Иван Кочанов за один раз вытащил двоих из воды

Недавно начальник ГУ МЧС России по Республике Коми Александр Князев вручил награду «За спасение погибающих на воде» оперативному дежурному единой диспетчерской службы Усть-Куломского района Ивану Кочанову.



Иван Андреевич спас сразу двух человек. Причем произошло это в один день — 12 июля 2015 года. Награду ему должны были вручить еще осенью того же года, но, по словам Ивана, тогда у него не получилось приехать в Сыктывкар.

Между первым и второй — перерывчик небольшой

Летом 2015-го сельская администрация предложила Кочанову поработать по воскресеньям в качестве матроса-спасателя на Вычегде. Человек спортивный, в прошлом офицер полиции, он согласился. И вот жарким июльским днем ему сообщили по телефону, что в устье речки Куломъю тонет мужчина. Иван немедленно помчался на моторной лодке к месту происшествия. И увидел, что на середине реки беспомощно барахтался человек.

Приблизившись к пловцу, Иван Андреевич понял, что дело предстоит нелегкое: у того была гладкая, как бильярдный шар, голова. То есть за волосы не ухватишь, а за руки — нельзя — бритоголовый со страху мог утянуть с собой на дно. К тому же парень был крепко выпивший, на команды реагировал неадекватно.

Спасателю пришлось немало повозиться, прежде чем удалось затащить бедолагу в лодку. Наглотавшись воды, парень потерял сознание и перестал дышать. Кочанову пришлось взять на себя роль реаниматолога — делать массаж сердца, искусственное дыхание.

Едва первый «утопленник» очухался, как тут же появился другой. Вернее — другая. Спасатель услышал истерические крики о помощи: у противоположного берега тонула девушка. Она уже совсем обессилела, едва держалась на воде. Не медля ни секунды, спасатель добрался до тонущей и вытащил ее на берег.

«Им было стыдно»

Как потом оказалось, молодежь «отдыхала на природе», причем с изрядным употреблением спиртного. А потом два парня с девушкой решили переплыть на лодке на другой берег. На середине реки один из них вывалился за борт, через несколько метров в воду упала и девица. Второй парень потерял весло и ничего не мог сделать. И если бы не подоспевший спасатель, «отдых» пьяной компании закончился бы трагически.

На вопрос о том, благодарили ли его спасенные, Кочанов лишь саркастически улыбнулся:

— Им, наверное, стыдно было потом. Благодарила только сестра парня…

По словам Ивана Андреевича, ничего героического он не совершил. Просто выполнял свою работу.

Николай ЛЮТОЕВ.