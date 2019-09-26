Иван Морозов 22 года рулил республикой, а Зосима Панев разговаривал с Кагановичем на коми языке

В эти дни республика вспоминает своих лидеров советской эпохи. Зосиме Паневу 27 сентября исполнилось бы 105 лет, а Ивану Морозову 30 сентября – 95.

Зосима Васильевич Панев с 1950 по 1984 годы занимал посты Председателя Совета Министров Коми АССР, председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР. Иван Павлович Морозов 22 года (с 1965 по 1987 гг.) возглавлял Коми обком КПСС.

Во многом благодаря Зосиме Паневу в 1972 году был открыт Сыктывкарский государственный университет. (Строительство его Зосима Васильевич вынашивал аж с 1958 года и лично занимался поиском для вуза профессорско-преподавательских кадров.) А за десять лет до этого – в 1961 году – усилиями Панева была построена железная дорога Сыктывкар – Микунь.

«Зачем вам железная дорога, у вас же в Сыктывкаре ни одного завода нет?» – говорили Паневу в одних московских кабинетах. «ЛПК? А как вы будете вывозить продукцию, если нет железной дороги?» – спрашивали в других. К слову, помог разорвать этот чиновничий «хоровод» «железный нарком» Лазарь Каганович, в то время первый зампредсовмина СССР. Контакт с ним состоялся в том числе благодаря… коми языку. Оказалось, что во время войны помощником Кагановича был уроженец коми, который и научил его многим фразам на родном языке. С Зосимой Паневым Лазарь Моисеевич сначала с удовольствием попрактиковался в языкознании, а потом подписал все нужные бумаги.

Сегодня, 27 сентября, в Госсовете Коми откроется фотовыставка памяти Зосимы Панева. Торжества в честь Ивана Морозова состоятся в понедельник. В большом зале республиканского парламента пройдет научно-практическая конференция «Морозовские чтения».