Иван Олейник: «Я в тюрьму не сажаю, но мои решения влияют на судьбы людей»

Может быть, это не очень заметно для стороннего наблюдателя, но наша судебная система постоянно меняется. О некоторых деталях этих изменений рассказывает федеральный судья Иван Олейник.

Мама русская, папа — юрист

— Иван Иванович, вам сейчас 44. Вы судья Сыктывкарского городского суда. А мировым судьей стали в возрасте 25 лет. Это минимальный возраст для самой высшей категории юристов. Просто повезло?

— В чем-то, может, и повезло… Родился я в Инте, мои родители учились в Ленинграде. Мама — в институте торговли, отец — на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Мы довольно часто ездили в Питер. И я с детства настраивался на учебу именно там. Выбирал между юридическим и экономическим факультетами. Школу окончил с золотой медалью. А тут как раз открыли юрфак в СГУ. Поступить в Сыктывкарский университет с медалью было несложно.

— После юрфака можно много чем заниматься. Не все так быстро взлетают на вершину юридической карьеры.

— Вы намекаете, что отец помог? Да, особенно в начале работы юристом – уже на третьем курсе я подрабатывал юрисконсультом на транспортном предприятии.

Это сейчас все стало сложно: бакалавр, магистратура. А в 90-х многие студенты подрабатывали юристами. Время было революционное, законодательство быстро менялось. Тут и трудовые споры, и корпоративные, и приватизация, и взаимозачеты…

Конечно, отец мне на первых порах помогал. Но к пятому курсу я уже вполне самостоятельно выступал в судах и приобрел неплохую по тем временам практику и вкус именно к гражданскому судопроизводству.

— В 90-е годы многие судьи переквалифицировались в адвокаты. Я лично знаком с двумя такими очень известными юристами. Они тогда стали самыми дорогими адвокатами республики.

— Мне об этом рассказывали старшие товарищи. Судья смотрит на свою зарплату, на гонорары адвокатов… А у него полный завал дел, условия работы, мягко говоря, спартанские. При этом люди сохранили преданность выбранной специальности.

— Но вы все же нацелились именно на судейскую карьеру.

— Можно сказать, опять повезло. Началась судебная реформа. В 2000 году ввели институт мировых судей. А у меня как раз и возраст подошел, и минимальный стаж — пять лет юридической работы — созрел. Я и подал документы в квалификационную коллегию. В мае 2000 года я сдал экзамен.

— Экзамен — как в вузе?

— Не совсем. Было четыре вопроса по теории, включая наше местное законодательство. И две задачки из практики. У меня, например, была такая: на собрании коллектива решается вопрос о выделении бесплатных путевок семьям с детьми. Встает коллега и заявляет, что у такого-то гражданина двое детей с умственными отклонениями и они учатся в спецшколе, поэтому путевки им давать необязательно. Гражданин подает иск о взыскании компенсации морального вреда в связи с разглашением персональных данных. Позиция суда?

— И какая будет позиция?

— Иск удовлетворить. Сейчас требования ужесточились. Кандидат должен уметь составить проект судебного постановления. Но в принципе подход тот же – есть теоретические вопросы и практические задачи. Оценивает ответы экзаменационная комиссия из числа судей и юристов, в том числе преподавателей вузов. Составляется протокол. В мае 2000-го я такой экзамен сдал.

«Лучше быть сиротой»

— Значит, стажа и экзамена достаточно, чтобы судить остальных граждан?

— Нет. Потом начинается конкурс на должность. Причем результаты экзамена действительны три года со дня сдачи. Это значит, что если не пройти конкурс за три года, все нужно начинать заново.

Объявления о вакансиях публикуются на сайте квалификационной коллегии и в СМИ. Как только появится подходящая вакансия, претендент должен подать в квалификационную коллегию судей своего региона заявление и необходимые документы.

Квалификационная коллегия судей проверяет информацию о каждом кандидате и решает, кого из претендентов рекомендовать на должность судьи. По каждому претенденту коллегия направляет запросы в государственные органы — МВД, службу судебных приставов, налоговую и ФСБ. Причем органы проверяют всех членов семьи претендента на должность.

Ни у самого кандидата, ни у его близких родственников — мужа или жены, в том числе бывших, детей, матери, отца, братьев и сестер — не должно быть судимости, долгов по налогам, неоплаченных административных штрафов и сокрытого имущества. В судейском сообществе есть шутка о том, что судье лучше быть сиротой. Потому что в большой семье больше шансов, что среди родственников найдутся нежелательные контакты — судимые или неплательщики налогов.

— Тем не менее, бытует мнение, что судейское сообщество тесно повязано с прокуратурой и следствием родственно-половыми связями.

— Это исключено. Во-первых, возможность такого конфликта интересов изучается на коллегии. И кандидат с таким потенциальным конфликтом просто не по-дает документы. Найдут! И потом, если в процессе суда что-то такое вскроется, это прямое основание для отвода председательствующего.

Другое дело, когда речь идет о династиях. Да, очень часто бывает, что сын юриста — юрист. Не вижу в этом ничего удивительного. И уж тем более – противозаконного. Они просто не должны пересекаться никоим образом на процессах.

— А как насчет морального облика? Нам, скажем, известно о случае с «откровенной» фотографией студентки юрфака, которая потом решила стать судьей.

— Этот случай был детально рассмотрен, и ему была дана оценка. Это было случайное фото с мероприятия в клубе, которое нельзя отнести к разряду, как вы выразились, «откровенных».

— И кто окончательно присваивает пожизненное право судить?

— Последнее слово за главой государства, если речь о федеральном судье. На этом этапе кандидатура может быть отклонена. После окончательной проверки президент подписывает указ о назначении судьи на должность. Мировых судей утверждает местное законодательное собрание. После назначения судья приносит присягу и может начинать работать.

Казнить нельзя помиловать

— Вы выбрали для себя именно гражданское судопроизводство. Это по наследству? Или есть другие причины?

— Мне именно гражданские правоотношения всегда были интересны. Они не менее сложны, чем уголовные. Роль судьи в таких процессах несколько иная. Гражданские дела не приходят в суд готовыми, все начинается с искового заявления с приложенными к нему доказательствами.

С другой стороны, тут ответственность не так тяжела, как в уголовном процессе. Я в тюрьму не сажаю. Хотя многие решения судьи по гражданским делам существенно влияют на судьбы людей.

— Не совсем по вашей специальности… Считается, что российское правосудие имеет явно обвинительный уклон. Оправдательных приговоров — менее одного процента. Решения суда, переписанные с обвинения с точностью до грамматических ошибок.

— Да, это не совсем моя тема. Но вообще-то, прокурор в суде — это не менее подготовленный юрист. И если позиции суда и прокурора совпадают, это же автоматически не означает, что они неверны. Они же на одном языке разговаривают! Кстати, и по определенной категории гражданских дел прокурор тоже является самостоятельным участником процесса.

Оправдательных приговоров мало? Возможно – от общего числа рассмотренных уголовных дел. Но в этом контексте, я думаю, необходимо учитывать и дела, прекращенные на этапе следствия, и дела, оконченные вынесением приговоров в «упрощенном порядке» в связи с полным признанием вины и сотрудничеством со следствием.

— Кстати, недавно был редкий случай: судья оправдала организованную преступную группу по «крышеванию» таксистов на Сыктывкарском автовокзале. Чем это ей грозит?

— Во-первых, приговор не вступил в законную силу, дело рассматривается судом. Во-вторых, отмена любого судебного акта, будь то приговор по уголовному делу или решение по гражданскому делу – это минус в качестве работы судьи.

Если вы говорите о каком-то возможном наказании судьи – мы должны понимать, что определенный процент отмен судебных актов на стадии апелляции или кассации, конечно, допустим.

Для того, чтобы принять решение о каком-то «наказании судьи», нужны очень веские основания. Думаю, что в данном случае их нет.

Как правило, судья, который начинает допускать много ошибок, существенно нарушает сроки рассмотрения и вообще — «не тянет», сам это понимает и уходит.

— И теряет очень неслабую пенсию?

(Для справки. По собственному желанию судья может уйти с должности в любое время и будет получать пенсию на общих основаниях. Но при стаже работы судьей 20 лет и возрасте 50 лет для женщин и 55 для мужчин судья получает право на ежемесячное пожизненное содержание, его размер — 80% от дохода на прежней должности).

— Во время работы и после ухода в отставку судья может заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью. Например, нельзя быть юристом в коммерческой организации, предпринимателем или адвокатом. После отставки этот запрет сохраняется.

— То есть за положение и привилегии нужно платить?

— Да. И не только

безупречным поведением в быту. Для того, чтобы обеспечить процессы, судье, как правило, обычного рабочего дня не хватает. Кто-то «берет работу на дом». Кто-то приходит к 6 утра. Кто-то сидит до полуночи. И это — нормально.

Беседовал Виталий ШАХОВ.