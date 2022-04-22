В Сыктывкаре завершен выпуск эксклюзивной малотиражной серии значков «100 лиц истории Коми». Сотня коллекционных значков, посвященных известным личностям, была изготовлена по инициативе Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. Все значки выпущены коллекционным тиражом в количестве десяти экземпляров на личные средства инициаторов проекта.



Завершили серию значки, на которых представлены врачи Мишарин, Никульцев, Чебанов, художники, скульпторы и архитекторы Борисов, Ермолин, Козлов, Мамченко, Мошев, Поляков, Рохин, Тентюкова, Холопов, деятели театрального и музыкального искусства Аврамов, Бобракова, Вербин, Дейнека, Ермолин, Моисеенко, Морозов, Мысов, Осипов, Перепелица, Попов, Сидорова, Чисталев, Эманин.

На каждом значке имеется портрет одного из известных земляков, его имя, отчество и фамилия, а также годы жизни. Все представленные на значках личности известны без напоминания того, чем они занимались и как прославились. Среди них Стефан Пермский, Иван Куратов, Питирим Сорокин, Каллистрат Жаков, Иван Морозов, Дмитрий Батиев, Юрий Спиридонов и другие. В серии представлены портреты ученых, писателей, общественных деятелей, руководителей крупных предприятий, артистов, художников, журналистов, музыкантов, архитекторов, педагогов, спортсменов и всех тех, кто внес свой вклад в историю родной республики. На одном из значков три исторических персонажа – икона с изображением пермских епископов Герасима, Питирима и Ионы.

От погоста до города

В институте подготовили и издали еще несколько эксклюзивных серий значков, посвященных населенным пунктам Республики Коми и районам Сыктывкара. В серии «Города Республики Коми» представлено двадцать значков. На десяти значках помещены фотографии Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Печоры, Инты, Сосногорска, Вуктыла, Усинска, Микуни и Емвы советского периода, на десяти других – фото городов в начале нынешнего века.

Есть серия, посвященная старейшим населенным пунктам региона. Оказывается, 35 ныне существующих населенных пунктов республики были впервые упомянуты в писцовой книге 1586 года. 34 из них – сельские поселения. Их названия и «возраст», которого они достигли в 2021 году, запечатлены на серии значков. Среди 35 «юбиляров» есть и Сыктывкар. 436 лет это был погост Усть-Сысола.

Сыктывкару посвящены отдельные значки. Так, на одном из них изображены флаг города и надпись «Сыктывкару 435 лет. 1586-2021». На другом помещены изображения первого и ныне действующего гербов города, надпись «Усть-Сысола – Усть-Сысольск – Сыктывкар» и даты первого упоминания об Усть-Сысоле (1586), преобразования погоста в город Усть-Сысольск (1780) и официального переименования Усть-Сысольска в Сыктывкар (1930). Коми столице посвящена небольшая серия из четырех значков «Гербы города». На них изображены первый герб Усть-Сысольска 1780 года, герб советского Сыктывкара 1978 года и два герба города постсоветской эпохи: 1993 и 2005 годов.

Марочная коллекция

В серии «Коми на марках» отпечатаны марки первой уездной почты, советского периода и нашего времени. Почтовую тематику продолжает серия «Коми на почтовых конвертах». На значках «Историческая топонимия» можно узнать старые названия районов Сыктывкара и Эжвы.

Уроженцам Коми края, внесшим вклад в мировую и отечественную науку, спорт, культуру и искусство, посвящен новый сайт «Мы из Коми». Его к 100-летию региона и 185-летию Национальной библиотеки Коми создали сотрудники библиотеки. Презентация сайта прошла 21 апреля в читальном зале

Национальной библиотеки.

На сайте представлено уже 115 имен деятелей образования, культуры и искусства, военного дела, спортсменов, ученых. Это люди, родившиеся не только в прошлые века, но и современники: Федор Овчинников, Раиса Сметанина, Юлия Ступак, Дмитрий Алиев, Елена Габова, Эдуард Веркин и другие. На сайте представлены также и личности, о которых сотрудники библиотеки собирали сведения буквально «по крупицам».

Первооткрыватель нефти в Восточной Сибири Василий Сенюков, первый Коми олимпийский чемпион Александр Ануфриев, создатель вакцины от сибирской язвы и ящура у оленей Федор Терентьев, создатель ракетного комплекса «Искандер» Иван Котков – эти и многие другие наши земляки представлены на сайте.

Виктор СЕМЕНОВ.