Их осталось меньше сотни (Блиц от 5 марта)

В Коми проживают менее 100 участников Великой Отечественной войны и около 2 тысяч тружеников тыла.

По словам председателя республиканского совета ветеранов Людмилы Жуковой, в год 75-летия Победы этим категориям людей отремонтировали 642 квартиры и жилых дома на общую сумму 53 млн рублей. Силами волонтеров были благоустроены несколько десятков могил участников Великой Отечественной. «Сейчас наша задача активизировать работу именно с тружениками тыла и «детьми войны», которые остаются живыми свидетелями тех событий», – считает Л. Жукова.

«Золотая магистраль»

На дорогу Нарьян-Мар – Усинск выделили еще пять миллиардов рублей.

«На главную дорожную стройку округа нам дополнительно выделят 3 млрд руб. в этом году, еще 2,5 млрд – в 2022-м, – написал в своем официальном Telegram-канале губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. – Это значит, что подрядчик сможет не снижать темпы и долгожданная трасса будет достроена». Напомним, протяженность дороги Нарьян-Мар – Усинск – 217 км, строят ее с 1985 года. Достроить предстоит несколько отрезков, общей протяженностью примерно в 40 км. Если финансирование не сорвется, то завершить работы планируется в 2024 году.

Начальник «кочегарки»

На должность руководителя администрации Воркуты заявились 8 претендентов.

Личности претендентов не раскрываются. Но, как пишут в местных Telegram-каналах, один из них – экс-мэр Анатолий Пуро. Конкурс среди претендентов состоится 10 марта, а сами выборы – 12 марта. В настоящее время должность врио руководителя администрации Воркуты занимает Ярослав Шапошников.

За три года закрыто 37 аптек

Мера вынужденная – в связи с критическим финансовым положением.

Закрытие некоторых аптек в городах никак не повлияло на обеспеченность граждан лекарствами, считают в Минздраве Коми. Что касается малочисленных и труднодоступных населенных пунктов, то здесь обеспечение населения препаратами возложено на амбулатории, ФАПы и центры общей врачебной практики с лицензией на фармацевтическую деятельность. Нормативов, устанавливающих связь между количеством населения и количеством действующих аптек, нет. Количество государственных аптек будет расти, заверяет Минздрав.

Три федерации ликвидированы

Сыктывкарский городской суд принял решение о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ трех спортивных федераций: Федерации фигурного катания на коньках, Объединенной федерации тенниса и Федерации футбола.

Все они вовремя не предоставили сведения о себе в Минюст Коми, что является нарушением закона о некоммерческих организациях. Ранее по тем же причинам суд принял решении о ликвидации некоммерческой организации по развитию художественной гимнастики «Гранд-Спорт».