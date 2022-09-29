Из Коми на Донбасс (блиц от 30 октября)

Примерно две роты мужчин, призванных по частичной мобилизации, уже выехали на место службы.

Пункт общего сбора в Коми находится в детском лагере «Гренада» в селе Зеленец. Первые «новобранцы» уехали оттуда в Санкт-Петербург, где будет проведено боевое слаживание подразделений, 25 и 26 сентября. Это были в основном жители Печоры, Ухты, Сыктывкара, Усть-Куломского, Удорского и Троицко-Печорского районов.28 сентября в «Гренаду» прибыли 35 бойцов из Сыктывдинского и Корткеросского районов. Частичная мобилизация в Коми продлится до 10 октября.

На Украине погиб интинец

На этой неделе стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб уроженец Инты ефрейтор Даниил Волков.

Он служил по контракту в должности механика-водителя-санитара отделения сбора и эвакуации раненых.

Для безопасности полетов

6 муниципалитетов получили 19 комплектов светосигнального оборудования для вертолетных площадок

Оно необходимо для организации безопасности полетов в темное время суток и предоставления экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов. Новое оборудование работает на светодиодных лампах с учетом климатических особенностей районов Крайнего Севера. По 4 комплекта будут установлены в поселках Усть-Куломского, Усть-Цилемского и Троицко-Печорского районов, 5 – в Удорском, по одному в Ижемском и Усть-Вымском.

Туристы – главные «мусорщики»

Интинский отряд «Спас-Коми» вывез из нацпарка «Югыд ва» шесть мешков мусора.

Спасатели работали три дня и существенно помогли заповеднику подготовиться к зимнему туристическому сезону. Чуть ранее на базе Санавож и перевале Валдик на Приполярном Урале потрудились волонтеры, также собиравшие мусор, оставшийся после нерадивых посетителей. По заявлению директора Интинского филиала нацпарка, всего спасатели вывезли с гор на вездеходе «Ландер» шесть мешков мусора.

Получил повестку – и в ЗАГС

Мобилизованных теперь могут поженить в течение суток.

«Гражданин, попавший под частичную мобилизацию, имеет право заключить брак в любом органе ЗАГСа. Повестка из военкомата является основанием для сокращения месячного срока ожидания церемонии, установленного законом. По желанию молодоженов брак может быть заключен и прямо в день подачи заявления», — пояснил и. о. министра юстиции Республики Коми Алексей Осташов.

Лес – кормилец

За 8 месяцев этого года от использования лесов Коми получила почти 3 млрд рублей.

Из них 1,5 млрд направлены в бюджет Российской Федерации, 1,4 млрд – в бюджет Коми. В последние годы Минприроды Коми лидирует в СЗФО по объемам поступлений за использование лесов.

«Мне сверху видно все…»

В городском парке культуры и отдыха Ухты появится колесо обозрения 45 м высотой.

Аттракцион действовал в Ухте в советское время. В 1990-х годах он прекратил работу, а в середине «нулевых» был демонтирован. Новую конструкцию доставят в Ухту до конца года. Договор на его установку уже заключен, но сроки начала работы не уточняются.

Голдин избавится от приставки?

Конкурс на замещение должности главы — руководителя администрации Сыктывкара состоится 6 декабря.

Глава Коми подписал распоряжение, назначив четверых членов комиссии, которая будет отвечать за конкурс по отбору кандидатур. Напомним, что сейчас должность заместителя руководителя с приставкой «и.о» занимает Владимир Голдин.

Астрономию опять исключили

Структуру основной школьной программы скорректировали.

Кроме «Астрономии» из перечня обязательных учебных предметов исключены «Экономика», «Право», «Естествознание», «Россия в мире» и «Экология». В базовый уровень предмета «Математика» включен курс «Вероятность и статистика». А на уроках «Истории» школьники будут изучать и спецоперацию на Украине. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ вступил в силу 23 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Испортил дерево – заплатишь

В Ухте за повреждение зеленых насаждений будут взимать компенсацию.

Администрация муниципалитета подготовила проект правил охраны и содержания зеленых насаждений и методику оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение). Компенсационная стоимость рассчитывается исходя из правомерности проведения рубки и перечисляется в бюджет города.

Застряли в курином дерьме

«Лада Калина» въехала в большую лужу куриного навоза и увязла до уровня дверей.

Молодой мужчина решил прокатить свою знакомую и поздно вечером повез ее по местечку Пичипашня села Выльгорт. В темноте машина съехала с дороги и увязла в вонючей «западне». Выбраться самостоятельно парочка не рискнула и вызвала спасателей. Те вызволили людей при помощи выдвижной лестницы и передали сотрудникам ГИБДД.