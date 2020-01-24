Из офшоров – на родные просторы? «Куриная» фабрика может стать «первой ласточкой» в деле пересмотра итогов грабительской приватизации

Громкое «дело Гайзера» (судебный процесс длился 4,5 года) закончилось тем, что часть подельников уже на свободе. А ключевые фигуранты хотя и попали в тюрьму, но похищенного в казну не вернули. Теперь прокуратура пытается возвратить хотя бы часть «уведенных» из республиканской собственности активов. И «первой ласточкой» могут стать акции сыктывкарской птицефабрики «Зеленецкая».

14 января Арбитражный суд Коми принял к исполнению иск прокурора республики к ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг») и ООО «Агрохолдинг» об истребовании акций из незаконного владения.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», АО «Агрокомплекс». Дело назначено к рассмотрению на 10 февраля.

С «зоны» выдачи нет

Сами казнокрады ничего возвращать не собираются. В частности, новые уголовные проблемы Константина Ромаданова, вероятно, связаны с тем, что огромные средства, украденные в ЖКХ и в энергетике, так и не возвращены из кипрских офшоров.

Возвращение похищенного – это всегда проблема. Ведь как только за казнокрадом закрываются двери камеры, он по сути теряет возможность распоряжаться украденными деньгами. Все счета оформлены на подставных лиц, имущество, особенно зарубежное, тоже.

Но можно попытаться вернуть государству хотя бы недвижимое имущество. Все-таки завод или фабрику в чемодан не спрячешь и через зеленый таможенный коридор не пронесешь.

Курица с золотыми яйцами

К 2008 году, накануне приватизации, финансовое положение птицефабрики Зеленецкой было стабильным. Проводилась необходимая модернизация, причем за счет собственных средств. Выполнялся текущий ремонт и реконструкция цехов и зданий, водо- и электрокоммуникации содержались в порядке, даже новую технику покупали.

30% прибыли предприятия шло в бюджет Коми, остальное расходовалось на обновление производства. Непосредственно перед приватизацией целая делегация работников фабрики побывала у Вячеслава Гайзера, тогда еще министра финансов. Они убедительно доказывали, что никакой приватизации не нужно! Однако власти Коми решили иначе.

Приватизация была выполнена в форме акционирования. При этом 100% акций поначалу оставались в собственности республики и числились за Агентством по управлению имуществом. Вроде бы ничего криминального: собственник-то остался прежним, и управление денежными потоками тоже не изменилось. Поэтому на первом этапе приватизация выглядела как чисто формальная процедура.

Клара у Карла украла кораллы

Для «приватизационных» сделок региональные чиновники в свое время учредили специальный фонд, где аккумулировали принадлежащие республике пакеты акций различных предприятий. Назывался он ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». В 2008 году от Агентства по управлению имуществом РК туда передали и 100% акций Зеленецкой птицефабрики в обмен на акции самого Фонда, которые по сути ничего не стоили.

Сама по себе приватизация предприятий, как комплексная процедура, в обязательном порядке предполагает проведение аукциона либо конкурса, в котором имеют право участвовать все желающие. Подаются заявки, аукцион проводится открыто. Главное – ему должна предшествовать кампания (в первую очередь, в СМИ) по информированию о проводимой приватизации. Это делается для того, чтобы привлечь перспективных инвесторов и создать конкуренцию между ними, что в свою очередь не позволяет продать предприятие за бесценок.

В данном же случае приватизаторы применили другую схему. «Тихо», безо всяких публичных аукционов Фонд передал в собственность своей дочерней компании «Агрохолдинг» акции ОАО «Зеленецкая». Отметим, что «Агрохолдинг» уже не являлся государственной компанией, поэтому на него не распространялись общие нормы о проведении приватизации.

Весь пакет акций «Зеленецкой» был продан по заниженной стоимости – за 1 миллиард рублей (по оценкам экспертов, на момент приватизации их стоимость составляла 2,4 млрд рублей). Этот миллиард разными траншами поступил на счета Фонда и его «дочек», а затем расходовался на приобретение неликвидных бумаг вроде необеспеченных векселей и пустых акций подставных компаний.

В итоге деньги от продажи Зеленецкой фактически вернулись зарубинско-гайзеровской компании, птицефабрику прикарманили, дивиденды от ее деятельности кто-то может истребовать и по сию пору – а их за все годы набежало около двух миллиардов рублей.

Формально акции птицефабрики (81%) находятся в собственности ООО «Метлизинг». Эта фирма в свою очередь принадлежит офшорной компании «Гриттонбей», до которой добраться очень сложно – она зарегистрирована на острове Кипр.

Вся надежда на прокурора

По закону, если имущество выбыло из собственности против воли собственника (проще говоря – украдено), на него не распространяются нормы добросовестного приобретателя. Соответственно, есть все основания для возвращения имущества в собственность республики.

Прецеденты в современной России уже есть. Нефтедобывающую компанию ОАО «Башнефть» осенью 2014 года вернули в собственность государства именно из-за незаконной приватизации. Компания АФК «Система» приобрела контрольный пакет акций (81% обыкновенных и 21% привилегированных) с нарушениями, суд обязал акции вернуть государству. Впоследствии были взысканы и дивиденды, которые АФК «Система» получила по спорным акциям.

В случае с птицефабрикой Зеленецкой дело осложняется тем, что формальный конечный (читай – подставной) собственник – это кипрский офшор. Еще лет десять назад ситуация с точки зрения судебного разбирательства была бы безнадежной, из офшорного владения что-либо вернуть было невозможно. Кстати, именно поэтому вся наша российская промышленность и числится как собственность офшорной плутократии. Но времена меняются, подход государства в лице правоохранителей к офшорным схемам стал жестче.

В процессе по «делу Гайзера» установлено, что реальными собственниками и бенефициарами птицефабрики были участники «зарубинской группировки». Это дает основания для возврата имущества первоначальному собственнику, то есть государству.

Процесс возврата Зеленецкой мог бы стать важным прецедентом для всей судебной системы. Если Арбитражный суд Коми постановит – акции вернуть, это в дальнейшем даст возможность возврата похищенных акций и долей других предприятий.

Игорь БУРЛАЧЕНКО.