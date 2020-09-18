Автор материала «Папа, где же ты пропал?» («Трибуна» от 15 мая с.г.) Наталия Бешкарева стала победительницей Всероссийского конкурса «Вся Россия-2020». Главный приз за эту работу она получит в Сочи, где с 19 по 25 сентября пройдет форум современной журналистики.

Наталия Бешкарева не просто описала пронзительную житейскую историю, но и стала ее соучастницей. Более того, без дотошной сыктывкарской журналистки эта семейная драма вряд ли бы получила счастливую развязку.

Вкратце напомним сюжет, который вполне может стать основой для душещипательного сериала. Только в отличие от обычного телевизионного «мыла», все в этой публикации — чистая правда.

«Ой-ой, оказался он живой…»

Сыктывкарка Анастасия Титова много лет разыскивала своего папу, который ушел из семьи, когда девочке было всего шесть лет.

Настя выросла, получила профессию, вышла замуж, но про отца все эти годы не забывала. Пытаясь его найти, она неоднократно обращалась в полицию и даже в телепередачу «Ищу тебя». Но все было тщетно. Николай Кудряшов как в воду канул — его не могли найти ни среди мертвых, ни среди живых.

Самое поразительное, что все 24 года Николай обитал на той же сыктывкарской улице, причем по соседству с домом Анастасии. Правда, жил он в грязном подвале. Судьба его не щадила. Дважды отсидев в тюрьме, получив затем увечье на стройке, этот несчастный человек потерял и семью, и работу, и жилье. Превратившись в бомжа, он, по сути, умирал с голоду.

В этом отчаянном положении его и застала Наталия Бешкарева вместе с сыктывкарскими волонтерами проекта «Сытый гражданин», которые оказывают помощь бездомным.

Выяснив, что Николай родом из усть-вымской деревни Ляли, она списалась с тамошним священником Владимиром Левичевым. В результате удалось найти контакты бывшей семьи Кудряшова, где его уже давно считали покойником.

Видеосюжет о первой встрече молодой дочери и ее 58-летнего отца, выглядевшего глубоким стариком, набрал в интернете сотни тысяч просмотров. Эта непостановочная сцена вызвала шквал эмоций. А ее героев тут же пригласили поучаствовать в передаче «На самом деле», которая вышла на Первом канале 1 июня.

Душераздирающая история закончилась хэппи-эндом. Впервые за 24 года своих скитаний Николай ночевал не в грязном подвале, а в теплом доме среди родных.

В общем, все плачут, все счастливы. Как говорится, классика жанра…

Стариковские деньги

Это уже не первый случай, когда Наталия Бешкарева попадает в «десяточку» читательского интереса. Именно она два года назад раскопала другой сюжет, прогремевший на всю страну – нашла в селе Айкино «нищего мецената», одинокого старика, который отдал миллион рублей социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Этот миллион он копил всю жизнь, а перед смертью отдал его детям…

Бешкареву заинтересовала эта история и она отправилась в Усть-Вымский район в гости к Евгению Попову.

«В доме с облупившейся голубой краской, где жил 85-летний миллионер, было темно и холодно – хозяин даже не снимает фуфайку и кепку, — рассказала Наталия. — Вокруг самая скудная обстановка: алюминиевый электрический чайник, железная кровать за выцветшей занавеской, накрытый тканью небольшой телевизор, давно остановившиеся часы с боем. Нет радиоприемника, а по-старому радиоточки, которая, как водится у одиноких стариков, всегда громко включенная. Тут же в комнате-кухне пустые баки для воды, которую ему несколько раз в неделю приносят из колодца соцработники.

Свой первый и единственный миллион рублей Евгений Попов копил аж с 1954 года. Тогда он молодым устроился в Айкинскую школу учителем истории, где проработал 40 лет. Сначала копил просто так, на всякий случай, потом – чтобы купить отдельный от родителей дом, с удобствами. Когда осенью 2018 года сельчанин увидел, что на его счетах собралась круглая сумма, испугался, что деньги пропадут зазря. Ни семьей, ни наследниками бывший учитель не обзавелся. Так что сбережения и почти столетний дом на высоком берегу завещать некому. И тут в районной газете попалась на глаза Евгению Васильевичу заметка про бедственное положение детей из социально-реабилитационного центра. «Вот им деньги и достанутся», — решил он».

В марте 2019 года Евгений Попов, ветеран педагогического труда, отличник просвещения, скончался после тяжелой болезни.

Шиес в картинках

На медиафорум в Сочи Наталия везет свою персональную фотовыставку, цель которой – осветить такую проблему, как защита хрупкой северной природы. В основе экспозиции фото, сделанные во время строительства мусорного полигона на станции Шиес. Наталия неоднократно бывала в лагере экоактивистов, делая там портреты, репортажи и фотозарисовки.

– Глобальных проблем, связанных с экологией, достаточно много, но мне небезразличны будущее Родины и безопасность моего народа. Чтобы сохранить чистоту природы Севера, я решила подготовить фотопроект именно о Шиесе», – говорит Наталия.

На выставке будет показано 32 фото. Спонсоров Наталия искать не стала, взяв всю ответственность на себя. Это первая персональная выставка Бешкаревой, хотя несколько ее фотографий уже попали на фотовыставку «Объединившиеся», которая прошла в Москве в центре имени Андрея Сахарова.

Ева ПОТАПОВА.