Из-за рухнувшего потолка пенсионерка может через дыру наблюдать за звездами

В июле сыктывкарка Нина Лагутина собралась в отпуск на юг — подлечиться: у нее куча болезней опорно-двигательного аппарата (в молодости работала на лесосплаве). Но вот уже месяц она не выходит из спальни, в потолке которой зияет сквозная (через крышу) дыра.

По ночам через эту дыру можно было наблюдать за звездами, а в дождливую погоду приходилось подставлять под нее ведра и тазики — иначе зальет соседей.

Недавно в этой аварийной квартире побывали коммунальщики и заклеили дыру… скотчем.



Дом, построенный в 1960 году, уже врос в землю.

Начальство в курсе

О протекающей крыше дома № 71 по улице Невельской дивизии прекрасно знают и в управляющей компании, и в администрации Сыктывкара. Еще в прошлом году заместитель руководителя Службы строительного, жилищного и технического надзора А. Пузанов в ответ на жалобу Нины Арсентьевны заявил, что УК «Жилсервис» «выдано предписание о проведении обследования крыши и при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, — незамедлительном их устранении».

А бывший вице-мэр столицы М. Османов на жалобу о ремонте крыши ответил аж на шести страницах! Он пояснил, что существует программа капитального ремонта, в которую входит и дом № 71

по улице Невельской дивизии. Дескать, придет срок – отремонтируют. А отдельные конструкции и инженерные сети будут ремонтироваться уже в 2018-2022 годах. Правда, оговорился, что администрация срок может перенести.

В спальне не спать!

Прошел год, никаких мер принято не было. В этом году крыша протекала уже постоянно. В результате обрушился потолок в углу спальни. Случилось это вечером 12 июня. Треск лопнувших досок и рухнувшей обшивки потолка чуть не свел с ума хозяйку, которая в это время находилась на кухне. Прибежав в спальню, она увидела зияющую дыру в потолке, откуда текла вода…

Звонить в «управляшку» было поздно: туда днем-то не дозвониться, а уж когда рабочий день кончился — тут и думать нечего. И тогда заплаканная пенсионерка позвонила в МЧС.

Спасатели примчались быстро, все осмотрели и посоветовали: в спальне не спать! Дабы не придавило обломками потолка. Ну а что они могли еще сделать? Крыши ремонтировать — это не их задача. Правда, по их команде прибыл мастер «управляшки», который клятвенно заверил, что уже завтра ремонт будет сделан.

Однако менять шифер ремонтники не стали: дожди ведь! А дырку просто заклеили строительным скотчем. Нине Александровне они сказали: как только позволит погода, займутся шифером и крышей основательно. Вот и ждет пенсионерка хорошей погоды как манны небесной. Надеется, что после ремонта кровли сможет поехать к морю — и суставы подлечить, и нервы успокоить…

Анатолий ПОЛЬКИН.