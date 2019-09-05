Из-за сбоя в системе очистки воздуха поселок накрыло пылью

В ночь с 3 на 4 сентября на улицах поселка Жешарт (Усть-Вымский район) появилось нечто похожее на древесную пыль.



Она густым слоем покрыла дороги, дома, автомобили, скапливаясь в подветренных местах в большие кучи. Оказалось, что это выбросы с Жешартского ЛПК. Пыль накрыла жилой сектор, расположенный в непосредственной близости от комбината.

В связи с этим работа завода МДФ была полностью остановлена. Специалисты предприятия занимаются устранением неисправности в системе очистки воздуха. Линия будет запущена только тогда, когда проблему полностью устранят. Как сообщили «Трибуне» жители поселка, Жешартский ЛПК организовал уборку на улицах.

Какой ущерб в результате выбросов нанесен здоровью людей, оценить пока трудно. Но многие местные жители жаловались, что им трудно дышать, отмечали приступы кашля и головные боли. Администрация предприятия приносит им извинения и обещает сделать все, чтобы подобное не повторилось.

На самом деле выброс — это не пыль, а волокно, из которого на предприятии изготавливают плиты МДФ (аббревиатура расшифровывается как мелкодисперсионная фракция). Подобные плиты из древесных волокон используют при производстве мебели, ламината. Плита содержит некоторое количество формальдегида. Промышленное производство МДФ было начато в США в 1966 году. В СССР такие плиты не выпускали. В России их начали производить лишь в 1997 году.