Полвека назад появился советский шлягер в исполнении Эдуарда Хиля: «Потолок ледяной, дверь скрипучая…» Сегодня его можно считать произведением на злобу дня. Особенно в поселке Жешарт Усть-Вымского района.

Раньше здесь во всех подъездах многоквартирных домов были батареи отопления, но в некоторых их срезали. Видимо, коммунальщики решили сэкономить то ли на тепле, то ли на замене батарей. Причину сегодня точно не назовет никто, поскольку история давняя.

С тех пор в подъездах домов фиксируется почти такая же температура, что и на улице, как результат – здесь в морозы потолки ледяные; двери, если не скрипучие, то плохо закрываются, поскольку с одной стороны попросту промерзают. Понятно, что такое коммунальное безобразие сказывается на температуре в квартирах. А ведь согласно нормативным документам в многоквартирных домах в подъездах должно быть плюс 16, не ниже.

А еще батареи в подъездах являются общедомовым имуществом, которое просто так взять и убрать нельзя, но об этом мало кто знает из жильцов. Именно их слабой информированностью и пользуются многие управляющие компании в Коми.

Как измеряли

Обо всем этом не понаслышке знает депутат Совета поселка Жешарт Елена Москотельникова (фракция КПРФ), которая решила вникнуть в особенности работы местной «управляйки». Приводим ее историю.

«У меня имеются две комнаты в общежитии, которое вдруг стало многоквартирным домом. Одна из комнат угловая, что не делает ее точно теплее: проживаешь ты в ней или нет – всегда холодно в отопительный сезон.

При уличной температуре минус 15-19 градусов в жилом помещении всего плюс 16. Решила вызвать представителей управляющей компании (УК) для составления акта, который нужен для подготовки требования о пересмотре оплаты за некачественно оказанную услугу.

Первый раз позвонила в аварийно-диспетчерскую службу УК, но никого так и не дождалась. В следующий раз пришли мастера спустя пять часов. Сразу стали измерять температуру стены, батареи, пола. Температура стены – 19 градусов, батареи – 55, пола – 20,5 градусов. Насторожило то, что температуру пола на измерительном приборе мне не показали.

Составили акт о том, что температура в угловой комнате плюс 20,5, в другой – 19,5 градуса. Я наивно подписала этот акт. После их ухода поняла – что-то здесь не так. Может, обманули?

Решила посмотреть в интернете, как правильно производятся замеры температуры воздуха в помещениях. Оказывается, согласно ГОСТу и приложению к правилам предоставления коммунальных услуг, обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях – не ниже плюс 18 (в угловых – плюс 20). И тут есть важное дополнение. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (при условии, что температура наиболее холодной пятидневки – минус 31 градус и ниже) – в жилых помещениях должно быть на два градуса еще теплее, то есть не ниже плюс 20 градусов (в угловых – плюс 22).

Как я поняла, измерение воздуха в помещении мне провели, используя лазерный термометр, который предназначен для измерения температуры поверхностей – он попросту «не видит» воздух, то есть им невозможно определить температуру воздуха ни в помещении, ни на улице. Зато удобно пыль в глаза пускать.

А еще к измерительному прибору мне должны были предоставить акт его госпроверки».

Разница в 10 градусов

«Исходя из вышеизложенных фактов, я написала обращение в прокуратуру и госжилинспекцию, – продолжает Е. Москотельникова. – В середине декабря я вновь вызвала через аварийно-диспетчерскую службу представителей УК. В этот раз пришли быстрее – спустя полчаса. Замеры производил мастер сантехнической службы все тем же лазерным термометром: батарея опять показала плюс 55, пол плюс 16 градусов. Мастер заметил, что разница температуры между теплоузлом и батареей 10 градусов, что дает основания предположить, что в доме есть проблемы с сохранением тепла.

Как и при первом посещении, экземпляр акта мне не оставили, но предложили прийти за копией к ним в офис.

Стоит сюда добавить, что когда-то у меня и у соседей трубы стояка были стальные, но их заменили на металлопластик с меньшим диаметром. Может, поэтому разница с теплоузлом и моей батареей стала 10 градусов?

В январские праздники из-за сильных морозов у меня замерзло холодное водоснабжение, опять вызвала представителей управляющей компании. Продолжаю собирать документы, готовлю почву для пересмотра платы за коммунальные услуги.

Наш дом не лучше и не хуже других, с проблемами, как у нас, сталкиваются многие жители Жешарта, полагаю, что и всей республики. Отсюда следует вывод, что надо требовательней относиться к деятельности управляющих компаний. Надо помнить, что тепло в домах зависит и от нас самих…» – подытожила депутат поселкового Совета.

Не опускайте рук!

Многие жители Коми просто не хотят связываться со своими управляющими компаниями, хотя есть все основания требовать перерасчета за оказанные некачественные коммунальные услуги. Дело это хлопотное и долгое. Да еще и неизвестно, какой ждать результат.

Тем не менее, если у Елены Павловны и других таких же дотошных граждан будет расти число последователей, то перемены станут неизбежными.

Сергей ПАВЛОВ.