Избил супругу тростью (Криминал от 4 апреля)

Житель села Керчомъя отмечал праздники в компании супруги, сына и его подруги.

После застолья хозяйка дома, инвалид 2-й группы, прилегла отдохнуть, рядом с ней легла и невестка. Это возмутило 66-летнего хозяина дома, он сделал женщинам замечание, после чего схватил ортопедическую трость и трижды ударил ею жену по голове. Мировой судья назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

На счету вора – 35 краж!

Серийный вор на четыре года лишился доступа в магазины.

37-летний ранее судимый сыктывкарец совершил 35 краж и 3 покушения на них. Большинство преступлений были совершены в торговых точках города. Также его жертвами становились посетители магазинов — мужчина незаметно вытаскивал из их карманов и сумок мобильные телефоны. Иногда, завладев смартфоном, сыктывкарец использовал банковские приложения для перевода денег потерпевших на свой счет. Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

Кассир-лудоман

Молодой человек в течение нескольких дней вместо сейфа клал часть денег себе в карман.

В полицию Ижемского района обратился владелец магазина, сообщивший о пропаже крупной суммы. Выяснилось, что хищение совершил ранее судимый 25-летний кассир торговой точки, страдающий игровой зависимостью. В течение нескольких дней подозреваемый вносил выручку магазина в сейф, одновременно похищая уже хранившиеся там деньги. Всего он украл 315 тысяч рублей, которые потратил на ставки. Возбуждено дело. Парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ювелирные страсти-мордасти

В Сыктывкаре задержали женщину, напавшую на продавца ювелирного магазина за отказ в возврате товара.

Мужчина приобрел в одном из ювелирных салонов кольцо в качестве подарка для своей возлюбленной. Однако украшение ей не понравилось, и пара пришла в магазин, чтобы вернуть деньги. Получив отказ, женщина стала громко возмущаться, зашла за стойку, схватила продавца за волосы и нанесла ей несколько ударов. Сотрудница магазина нажала кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали и доставили 42-летнюю женщину в дежурную часть. Ей грозит административный штраф.

Бутылкой по голове

Тревожная кнопка сработала и в увеселительном заведении Сосногорска.

Ее нажал бармен, чтобы прекратить конфликт между двумя посетителями. Поссорились 31-летний мужчина и его 25-летняя спутница. Поначалу они начали толкать друг друга, а затем парень ударил девушку бутылкой. Пострадавшей была вызвана бригада скорой помощи, ее обидчик доставлен в дежурную часть.

Подросток ударил продавщицу

15-летний воркутинец обвиняется в покушении на грабеж.

Находясь в торговом центре по улице Ленина, он похитил из магазина сетевой торговли алкоголь. На выходе из магазина его действия заметила продавец и попросила вернуть похищенное. Воришка проигнорировал ее требования и нанес женщине не менее двух ударов по голове и рукам. Похищенные бутылки со спиртным разбились. Обвиняемый с места преступления скрылся.