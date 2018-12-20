Избиркомы урезаны, пылесосы исчезли

20 декабря завершилась последняя в этом году сессия Госсовета Коми. Парламентарии рассмотрели 24 вопроса, в том числе о налогах для Емвы, «закон о тишине» и о передаче полномочий по опеке на уровень муниципалитетов.

Как известно, Емва имеет статус «территории опережающего социально-экономического развития», однако компаний, желающих развивать там свой бизнес, до сих пор немного — всего три. Планируется, что с принятием закона «О некоторых вопросах налогообложения» «резидентов» станет больше. В первые пять лет они не будут платить налог на прибыль, а в следующие пять лет этот налог не превысит 10%.

В «закон о тишине» депутаты внесли поправки: конкретные упоминания о стиральных машинах, сушилках и пылесосах заменили общими понятиями «бытовые электрические приборы» и «бытовая электронная техника».

Избирательных комиссий в регионе отныне станет на пять меньше. Оптимизация коснется комиссий Эжвинского, Койгородского, Усть-Цилемского и Троицко-Печорского районов, а также Вуктыла. Теперь на территории республики осталось 16 территориальных избиркомов, являющихся юрлицами, и 5 территориальных избирательных комиссий без образования юрлица.

Кроме того, на сессии были рассмотрены кадровые вопросы. Полномочия депутата Госсовета Коми сложил с себя по решению суда Игорь Завальнев, а депутаты Владимир Жариков и Галина Нагаева вошли в состав президиума Госсовета.

«Дело Горбачева»

Большой резонанс вызвал поступок депутата Геннадия Горбачева. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению накануне сессии написал заявление на имя председателя парламента Надежды Дорофеевой, в котором сообщил о давлении на него со стороны руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина, который якобы потребовал от него написать заявление и сложить полномочия депутата. «Аналогичное требование высказал и глава республики Сергей Гапликов», — говорилось в заявлении. Депутат назвал причиной такого требования тот факт, что первым лицам республики не нравится, как он голосует по важным вопросам, в том числе по поводу пенсионной реформы.

Известно, что за день до сессии многие депутаты Госсовета вместе и поодиночке приглашались в Желтый дом для обсуждения этой пикантной ситуации. А в некоторых СМИ даже появился опрос на тему: как проголосуют депутаты, если на сессии будет поднят вопрос о снятии Горбачева с должности.

В итоге все закончилось… публичным извинением Горбачева перед главой Коми. «У вас была недостоверная и искаженная информация, и я считаю, что те люди, которые ее доносили, будут скоро выявлены, их имена будут озвучены, — произнес депутат в кабинете Гапликова за час до начала сессии. — Думаю, что все те недоразумения, которые между нами были, будут исчерпаны и мы будем работать в одной команде». Затем под запись видеокамеры пресс-службы губернатора чиновники пожали друг другу руки и сразу же разошлись.

Следующая сессия Госсовета Коми состоится уже в 2019 году — 21 февраля.