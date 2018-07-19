Ижемцы предлагают отозвать депутатов, одобряющих повышение пенсионного возраста

В минувший вторник, 17 июля, в центре села Ижма собралось более двухсот человек, протестовавших против повышения пенсионного возраста. Участники митинга предложили отозвать мандаты депутатов Госдумы от Коми Ивана Медведева и Ольги Савастьяновой, если они проголосуют за этот законопроект, сообщает портал «Семь на семь».

Депутат Совета Ижемского района Светлана Красивская напомнила участникам митинга, что недавно президиум Госсовета Коми поддержал пенсионную реформу, за которую проголосовали пять единороссов:

— Президиум Госсовета РК поддержал реформу, даже не поинтересовавшись, как к этой реформе относится население республики. В Ижемском районе нет ни одного человека, который бы поддержал этот законопроект.

Другой депутат совета Владимир Орлов предложил отозвать мандаты депутатов Госдумы от Коми, если они поддерживают «антинародную инициативу»:

— Депутаты — это те, кто должен защищать народ, не идти против его волеизъявления. Но у нас сегодня наоборот. Депутаты сейчас принимают антинародные законы. Давайте покажем характер и скажем «нет» этим законам.

— Я сама на пенсии. Мне на хлеб хватает, но на большее — нет, – поделилась наболевшим жительница села Мохча Тамара Истомина. – У нас есть молодежь, которая работает на вахте, а есть те, кто не работают. И они живут за счет нас — пенсионеров. Если повышать пенсионный возраст, надо найти работу для молодых.

В конце митинга выступил депутат Совета Ижемского района Николай Братенков. Он перечислил фамилии депутатов Госсовета Коми от «Единой России», которые выступили за повышение пенсионного возраста. И напомнил об ответственности депутатов Госдумы и сенаторов перед избирателями:

– Я предлагаю внести в резолюцию митинга обращение к сенаторам Дмитрию Шатохину и Валерию Маркову, депутатам Госдумы Ивану Медведеву и Ольге Савастьяновой, чтобы они проинформировали, как они голосовали за пенсионную реформу. Для чего это нужно? Чтобы мы знали, как их встречать — забросать их тухлыми яйцами и гнилыми помидорами или поклониться до земли.