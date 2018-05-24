Ижемцы встали на защиту амбулатории

Недавно в селе Мохча состоялся народный сход. Жители зареченских сел Ижемского района выступили против «уплотнения» Мохченской амбулатории — ее переводят из двух зданий в одно.



— В здании, которое планируют закрыть, размещались физиокабинет, лаборатория, дневной стационар. В другом строении находятся кабинеты терапевта, педиатра, фельдшера-акушера, зубной, процедурная. Также регистратура, аптека, гардеробная и прачечная. Теперь всю амбулаторию хотят «впихнуть» в восемь комнат! В такой тесноте больные да и сами медики будут как селедки в бочке, — говорит жительница Мохчи, депутат райсовета Надежда Филиппова.

Это решение руководство райбольницы объяснило на сходе тем, что нужно экономить. На содержание ветхого здания требуется более ста тысяч рублей в месяц. Основная статья расходов — электроотопление (за год — более миллиона рублей).

Вторая причина — аварийное состояние здания. На капитальный ремонт денег нет. Оба здания 1910 года постройки. В ветхих строениях протекает кровля и осыпается штукатурка. Год назад комиссия признала, что здания имеют 100-процентный износ.

— Вместо того, чтобы добиваться строительства новой амбулатории или капитального ремонта столетних строений, чиновники решили закрыть здание. Но тот корпус, куда хотят перевести всю амбулаторию, тоже аварийный и небезопасный. Прежде чем перевести, сначала там нужно сделать ремонт. Возникает вопрос: не будут ли нарушаться санитарные нормы, когда в одном крохотном помещении разместятся, например, процедурная, физиокабинет, там же и прием врача? Опасаемся, что надзорные органы могут и вовсе закрыть амбулаторию! Тогда более четырех тысяч жителей за рекой останутся без медицинской помощи, — обеспокоена Надежда Андреевна.

Вопрос жизни и смерти

— Хотя в Бакуре и Сизябске имеются ФАПы, население регулярно пользуется услугами Мохченской амбулатории, — говорит глава поселения «Сизябск» Нина Филичкина. — Раньше в Сизябске был свой физиокабинет, теперь сельчанам на прогревание приходится ездить в Мохчу. После объединения под одной крышей амбулатория будет размещаться в стесненных условиях, поэтому на сходе я предложила физиокабинет снова перенести на базу Сизябского ФАПа, как и раньше было.

— Получение доступной медицинской помощи — самая больная тема для мохченцев, — говорит глава поселения «Мохча» Мария Сметанина. — В старинном селе, где проживают более тысячи жителей, нет даже своего ФАПа. Первичную медицинскую помощь мохченцы получают в здешней амбулатории, а для некоторых медуслуги — вопрос жизни и смерти.

В народном сходе участвовала руководитель Ижемского района Любовь Терентьева, которая поддержала зареченцев. По ее словам, администрация ищет средства, чтобы провести ремонтные работы в вековых строениях.

Руководство районной больницы должно прислушаться к мнению народного схода. Сельчан беспокоит: сначала медучреждение объединят под одну крышу, затем ради экономии бюджета будут «резать» ставки специалистов. Тревога жителей обоснована. За последние годы «под нож» попал коечный фонд дневного стационара: от 20 коек осталась половина.

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. Пока материал готовился к печати, мохченские активисты сообщили, что под натиском общественности чиновники приняли решение о приостановке перевода амбулатории в одно здание. Решается вопрос о проведении косметического ремонта аварийного здания.