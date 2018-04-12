Ижемская деревня живет как в блокаде: люди зачастую не могут купить даже хлеба

Единственный продуктовый магазин в ижемской деревне Пустыня закрылся еще в феврале.

— До ближайшего магазина в соседнем селе Краснобор — два с лишним километра. Можно закупать продукты и в деревне Вертеп, расстояние такое же, но на пути крутой подъем в гору. Для пожилых людей это серьезное препятствие, — говорит 81-летний ветеран труда Анисим Вокуев.

В поход за спичками

— В нашей деревне проживают 104 жителя, из них больше двадцати — пенсионеры, — продолжает Анисим Кириллович. — Для нас с 83-летней супругой добраться до магазина — проблема. В начале этой недели дорогу, которая ведет в деревню от асфальтовой трассы, так замело, что я не смог выехать на своей старенькой «Ниве». (Бывает, заезд не чистят вовремя, и случись что, в деревню не попадут экстренные службы). Супруге пришлось на больных ногах топать за продуктами туда и обратно почти пять километров, да еще тащить сумку с провизией!

Маленькая деревня с говорящим названием Пустыня относится к поселению «Краснобор». В советское время здесь размещались конюшня, овцеферма, скотный двор, входившие в Вертепское отделение совхоза. Кроме того, был гараж с сельхозтехникой, летняя дойка, где содержалось 400 коров. И хотя за почти столетнюю историю Пустыня никогда не была многолюдной, здесь всегда имелся свой магазин.

— Люди приходили в магазин не только за покупками, но и чтобы друг с другом повидаться, пообщаться. Ведь в деревне больше некуда идти. Торговая точка работала без выходных. Продавались и продукты, и хозтовары первой необходимости, — рассказывает жительница Пустыни, депутат поселения Виктория Цигляева. — Без магазина трудно, особенно пенсионерам. А ведь шестерым жителям перевалило за 80 лет — они уже физически не могут ходить в соседнюю деревню. За медицинской услугой тоже нужно ехать в Краснобор. Можно добираться на проходящем рейсовом автобусе, но топать до остановки на основную трассу тоже неблизко. Расписание неудобное. Оно ведь составлено с учетом интересов жителей других населенных пунктов. К примеру, если 12-часовым рейсом поедешь за хлебом в Краснобор, обратный рейс приходится ждать целых два часа.

«Торговцы на колесиках»

В последние годы магазин содержал индивидуальный предприниматель. Прошлым летом магазин закрылся. С ноября ненадолго торговать в деревне пытался ухтинский предприниматель. Но в феврале он тоже свернул торговлю.

По средам и субботам в Пустыню заезжает автолавка местного предприятия ООО «Изьва» со своей мясо-молочной и хлебо-булочной продукцией. Но автолавка не балует жителей Пустыни ассортиментом. Сначала она заезжает в Диюр, Краснобор и только потом с остатками товаров — в Пустыню. Зачастую жителям не достается даже хлеба. А ведь в хозяйстве нужны и другие «мелочи», например, спички, соль, сахар, нитки… В автолавке этого нет. Жители деревни просят руководство предприятия расширить ассортимент товаров и приезжать почаще.

— Я неоднократно обращался к руководителю района Любови Терентьевой, был на приеме у главы поселения Владимира Канева. Но власти не слышат глас вопиющего в Пустыне. Чиновники говорят: мол, на частных предпринимателей мы давить не можем, а они работают только там, где можно «сливки снимать». Конечно, большого «навара» в глубинке не получишь, но на то она и власть, чтобы найти выход из ситуации. Можно ведь организовать завоз товаров по заявкам хотя бы тем старикам и больным, у которых нет возможности ездить в магазин. Ведь мы, как в блокаду, остались без магазина и без продуктов! — возмущается Анисим Вокуев.

«Денег нет, но вы держитесь!»

— Проблема с магазином существует, — признал глава поселения «Краснобор» Владимир Канев. — Пока мы можем лишь предложить жителям делать заявки на необходимые продукты через автолавку.

Как отметил Владимир Васильевич, есть проблема и с очисткой внутрипоселенческих дорог. Едва потеплело – дороги начали раскисать, и властям стал поступать шквал звонков.

К поселению относятся пять населенных пунктов, где проживает 2381 житель. Бюджет поселения на этот год составляет около 5 миллионов рублей. На расчистку улиц заложено 90 тысяч, на прошлый год было 130 тысяч рублей. Протяженность внутрипоселенческих дорог — 20 км. На балансе поселения имеется трактор МТЗ, но нет тракториста, и в бюджете не утверждены расходы на топливо. Поэтому трактор сдается в аренду предпринимателю, который занимается очисткой улиц.

Аварийный мост

Сельского депутата Викторию Цигляеву тревожит и состояние аварийного моста через ручей, который ее родную деревню разделяет почти на две части. По аварийному мосту ходят и дети, а в летнее время они катаются здесь на велосипедах. Чтобы не допустить ЧП, необходим срочный ремонт.

Еще одна проблема — длительное отсутствие сберкассы в селе Краснобор, которая не работает с декабря прошлого года. Пенсионеров и других получателей социальных выплат Красноборского и Кельчиюрского поселений буквально оставили без средств к существованию. Они не могут осуществлять и обязательные платежи. Ближайшее отделение Сбербанка находится более чем в 10 километрах — в Щельяюре, а до райцентра — полсотни километров.

Наталья КОЛОДИНОВА.