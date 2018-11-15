Ижемская пенсионерка перешла на «министерскую» диету

В октябре саратовский министр Наталья Соколова заявила на всю страну, что пенсионер может полноценно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. На предложение самой попробовать пожить на такую сумму министр ответила отказом: мол, это ей не по статусу…

Слова чиновницы задели многих. А ижемская пенсионерка Галина Рочева решила поэкспериментировать — пожить месяц по предложенной Соколовой диете. О ходе эксперимента она подробно рассказывала на своей странице «ВКонтакте».

Денег не хватило

В первый день Галина Рочева приготовила все блюда без сахара и масла, кашу сварила на воде. На второй день она решила побаловать себя — приготовила мясные тефтели, испекла творожные шарики. На третий день в меню были клюквенный морс, суп из курицы с макаронами, картошка в мундире, рыба, салат из огурцов и помидоров…

«Самочувствие нормальное, пью много воды. Ем не так много. Думаю, что к концу эксперимента скину килограмма два. Обострений хронических заболеваний я тоже не боюсь. Но моя цель – не сидеть на диете, а полноценно питаться. При этом сэкономить деньги на продуктах», — писала Галина Рочева.

На днях эксперимент закончился. Как рассказала «Трибуне» Галина Рочева, в обозначенную сумму она не уложилась. С учетом домашних запасов, пенсионерка потратила на еду около 5 тысяч рублей.

Морковные оладьи

— Я никогда не была транжирой, лишнего себе не позволяла, — говорит Галина Степановна. — А в прошлом году и вовсе перешла на правильное питание. Ограничила себя в масле, полностью отказалась от некоторых продуктов. В магазине в день тратила на продукты около 300 рублей. И если, к примеру, сумма выходила в два раза больше, то на следующий день я уже не ходила в магазин. Но госпожа Соколова предложила жить всего на 115 рублей в день. И меня это очень задело.

— Получается, вы сильно экономили, однако в сумму, предложенную чиновницей, не уложились.

— На самом деле мы не всегда правильно тратим деньги на питание. Часто покупаем вредные продукты либо больше, чем можем съесть. Лучше купить один огурчик на салат, чем килограмм, который завтра сгниет. В магазинах полки ломятся от продуктов, кризиса нет. Так что не обязательно закупаться «про запас», а потом половину выбрасывать на помойку.

Так же можно обойтись без майонеза, газировки, искусственных соков, колбасы. А то мало ли что «накрутили» в ту колбаску? Мы же выросли на натуральных продуктах, и раньше никто не толстел. А сейчас посмотрите, сколько тучных людей! Даже у детей — ожирение. И все это — неправильная еда.

Конечно, без мяса и рыбы нельзя. И на это много денег уходит. Но и каши надо есть. К примеру, перловка очень полезна. Из нее можно очень много блюд приготовить. Можно жарить оладьи из моркови и капусты — это вкусно и полезно.

Хмурые люди

— Во время эксперимента вы делились рецептами своих блюд.

— Благодаря саратовской чиновнице я стала популярной среди интернет-пользователей. Моими блюдами заинтересовались молодые семьи. Начали писать, спрашивать, как я готовила. Я даже не ожидала такого внимания. Теперь вот думаю о том, чтобы продолжить писать о правильном питании, делиться рецептами. Может, тогда и многие молодые люди начнут сами готовить, откажутся от фастфуда.

На самом деле у нас не только пенсионеры вынуждены экономить, но и большая часть населения. Ведь потребности человека не ограничиваются только одной продуктовой корзиной. Нужно платить счета за ЖКХ, одеваться, покупать лекарства.

Сколько довольных, улыбающихся прохожих вы встретите сегодня на улице? Все хмурые, загруженные проблемами, долгами, ипотекой… Получается, все мы выживаем на минимально возможную в месяц сумму. А богатый бедного никогда не поймет, как и та саратовская чиновница. Ведь господа властьимущие привыкли жить на широкую ногу.

Кстати, доход министра Соколовой только за 2017-й

вырос почти на треть — с 1,75 до 2,3 млн рублей. Однако после своего скандального заявления миллионерше пришлось уволиться.

Депутат похудел на 6 кг

Попытался прожить на 3,5 тысячи рублей и депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Диета его началась 24 октября, а в начале ноября он уже пожаловался на недостаточно разнообразное меню. Позже депутат рассказал, что похудел на шесть килограммов.

А депутат Астраханской областной думы Петр Кириллов решил в течение месяца питаться и покупать необходимые в быту вещи на сумму прожиточного минимума региона. Величина прожиточного минимума в Астраханской области составляет 10126 рублей.

Кириллов рассказал, что 4670 рублей из этой суммы должны уйти на питание, как и предполагает продуктовая корзина, остальное — на оплату услуг ЖКХ, транспортные расходы, покупку одежды, бытовой химии и многое другое. Депутат хочет доказать, что этих денег недостаточно для нормальной жизни. Итоги эксперимента господин Кириллов также намерен огласить на заседании областной думы.

Екатерина МАКАРОВА.

ПОСТСКРИПТУМ

«А в тюрьме сейчас обед, макароны…»

В год россиянин, по данным статистики, в среднем потребляет 750 кг разных продуктов.

В том числе 88 кг мяса, 20 кг рыбы, 230 яиц, 11 кг масла, 30 кг сахара и 250 литров молока.

Если питаться только самыми дешевыми продуктами, можно уложиться в 3,7 тыс. руб. в месяц. Как считает руководитель Союза потребителей России Петр Щелиц, с голоду на такой «диете» не умрешь, но если следовать рекомендации Минздрава, то расходы на сбалансированное питание должны составлять около 4,5 тысячи рублей в месяц.

В российских тюрьмах на питание заключенных тратят даже не 115 рублей в день, а гораздо меньше — 80 рублей. Причем и эту норму в следующем году собираются сократить.