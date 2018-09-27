Ижемская «Тушка»: последний полет

Самолет якутской авиакомпании АЛРОСА Ту-154М совершит последнюю посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево» 29 сентября и отправится в музей истории авиации. Воздушное судно в народе получило название «Ижма» после аварийной посадки в 2010 году на полузаброшенной взлетной полосе в Коми.



Напомним, 7 сентября 2010 года Ту-154М авиакомпании Алроса совершил экстренную посадку на неподготовленную полосу в Ижме. Посадить борт посреди тайги в Ижме удалось благодаря начальнику вертолетной площадки «Ижма» Сергею Сотникову.

Авиакомпания собиралась списать поврежденный самолет, но впоследствии лайнер отремонтировали и вернули для использования на регулярных авиалиниях.

В аэропорту «Толмачево» 29 сентября пройдет торжественная церемония встречи самолета и передачи в музей в связи с истечением срока летной годности.