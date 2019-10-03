Ижемские нардепы провели бурное заседание

На первом же заседании вновь избранного Совета Ижемского района развернулись ожесточенные дебаты. А началось все вроде бы с мелочи. Хотя в нашей стране «правила рассадки» уважаемых людей имеют значение еще со времен боярской Думы…

Раньше столы в зале заседаний Совета стояли «демократическим образом», а именно буквой «П», поэтому депутаты могли видеть друг друга в лицо. На сей раз столы расставили как парты в классе. Нардепы не захотели чувствовать себя учениками и настояли, чтобы столы переставили обратно. Такое начало не сулило ничего хорошего, но это были еще только «цветочки».

Кто тут посторонний?

Посланник от Госсовета Дмитрий Кологривый заявил, что если сессия и дальше так пойдет, то под угрозой окажется принятие бюджета района и он может не получить денег на строительство будущих соцобъектов.

Но ижемцы — народ гордый, обидчивый. Они не любят, когда с ними говорят языком ультиматумов. Поэтому выступление столичного эмиссара имело обратный эффект — по залу прошел глухой ропот недовольства.

Ситуацию усугубил еще один гость из Сыктывкара — работник аппарата губернаторской администрации В. Шевцов. Он зачем-то встрял, одернув местного общественника Николая Братенкова: мол, право говорить во время сессии имеют только депутаты, а не посторонние люди. Братенков ответил в том духе, что это надо посмотреть, кто тут на самом деле посторонний.

Далее развернулся спор о повестке дня, где значился пункт о принятии нового регламента, меняющего обязанности в руководстве районом. Однако депутаты нового созыва, на совесть проштудировавшие предоставленные им документы, заявили, что этого делать нельзя без изменения Устава — основного документа, по которому живет район.

Взяли тайм-аут

Вот что значит — «свежие», только что избранные депутаты. Они «рубились» так, будто это был не первый их бой, а последний. В течение нескольких часов нардепы до хрипоты спорили с представителями правового отдела администрации и районной прокуратуры, которые утверждали, что нужно принять регламент и забыть о старом Уставе. В результате сессию решено было отложить на две недели.

Ситуация действительно неординарная. Изменения в республиканском законе 153-РЗ, согласно которому меняется наименование должностей, были приняты еще в 2017 году. Теперь «глава» и «руководитель администрации» — это одно лицо. А председатель Совета — это просто председатель, то есть спикер без особых полномочий.

Цель этих новаций очевидна — максимально «завертикалить» районную власть. Но депутаты возбудились даже не по этому поводу. Они считают, что соответствующие изменения нужно было вносить в документы раньше — в течение трех прошедших лет. И сделать это с 2017 года можно было уже восемь раз — по числу прошедших сессий.

В ходе споров возникали вопросы о том, почему так получилось и куда смотрели руководители района, та же прокуратура и «товарищи наверху». После «официальной» части сессии, когда «посторонних» удалили из зала, депутаты решали, что делать. Все понимали, что принять изменения в Устав в части наименования должностей необходимо (в конце концов это заставят сделать через суд). Но по существующим законам действовать эти изменения будут только для седьмого созыва. Иначе нарушается закон 131-ФЗ (ст. 34, п. 8).

Как быть Совету сегодня? Да так же, как при прежнем составе. У совета есть действующий Устав, есть регламент, по которым вполне можно жить и работать. Не вступая в конфликт с законом.

Анатолий ПОЛЬКИН.

P.S. Напомним, что после состоявшихся 8 сентября выборов соотношение сил в Ижемском Совете изменилось. 8 мандатов получила КПРФ, 6 — «Единая Россия», 5 – самовыдвиженцы и 1 — «Справедливая Россия».