Ижемского активиста заподозрили в том, что он тайно состоит в партии власти

Тихая кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Совета Ижемского района на самом финише обернулась политическим скандалом.

Известный общественник Николай Братенков в 90-е годы дважды избирался в парламент Коми и дважды был депутатом Совета Ижемского района. Теперь он вновь собирается поучаствовать в выборах, которые состоятся 8 сентября, но столкнулся с неожиданной проблемой.

Для регистрации в качестве кандидатов самовыдвиженцам надо собрать определенное количество подписей избирателей. Насколько трудно пройти этот фильтр, видно на примере предвыборной кампании в Московскую Думу: почти всем независимым кандидатам отказали в регистрации.

Зато соискателям депутатского места от парламентских партий такие подписи собирать не нужно. Поэтому Н. Братенков решил выдвинуться кандидатом от КПРФ. И хотя сам он в компартии не состоит, подобная процедура выдвижения соответствует выборному законодательству.

Нашли «компромат»

31 июля Николая Братенкова неожиданно пригласили в районную избирательную комиссию, где ему предъявили некий документ, согласно которому он является действующим членом «Единой России».

В принципе такой «документ» при желании можно сделать на любого человека – это обычная справка, изготовленная на компьютере, за подписью секретаря местного отделения «Единой России». Других доказательств (партбилет, личное заявление о приеме в партию) в Избирком не было представлено.

Как заявил сам Братенков, он не является членом «Единой России» и вообще негативно относится к деятельности «Едра». Вообще, странно видеть этого ижемского активиста в рядах организации, которую он последовательно и жестко критикует последние лет десять.

По мнению Братенкова, справку о его членстве в «ЕР» представили политтехнологи этой партии с целью либо найти основания для отказа в регистрации, либо чтобы скомпрометировать его в глазах избирателей.

Конечно, ситуация весьма пикантная. Принадлежность к партии власти сегодня расценивается как компрометирующий фактор. Кстати, в той же московской выборной кампании кандидаты от «единороссов» позиционируют себя как самовыдвиженцы. Эксперты связывают это с резким падением авторитета «ЕР».

P.S. Вчера, 1 августа, состоялось заседание избирательной комиссии Ижемского района. Шестью голосами против двух Николаю Братенкову было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты райсовета. Как заявил Николай Терентьевич «Трибуне», он намерен обжаловать это решение в суде.

Сергей МОРОХИН.