Уже полгода Ижемский район живет без «головы» – руководителя муниципалитета. Чтобы решить «вопрос о власти», депутаты назначили на 2 марта внеочередную сессию районного Совета. Но она не состоялась.

Председатель Совета Татьяна Артеева заявила, что нет кворума. Между тем в зале собралось 10 народных избранников. По закону, сессия считается неправомочной, если на ней «присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов». А их собралось как раз 50%, что достаточно для проведения сессии.

По мнению многих депутатов, сессия была сорвана преднамеренно. Из общения с избранниками, живущими в других поселениях, выяснилось, что им звонили и говорили: мол, приезжать не обязательно, поскольку на сессии будет обсуждаться лишь один вопрос.

Между тем проектов для обсуждения было как минимум два. Первый – положение о конкурсе, второй – о назначении конкурса на должность главы – руководителя района. Стало известно, что в положение о конкурсе якобы необходимо внести более 40 поправок. Но эти поправки рассматривались уже давно, а тот факт, что они до сих пор не внесены, свидетельствует о том, что сегодняшние руководители и аппарат не справляются со своими обязанностями.

Как и на предыдущей сессии (28 января), и.о. руководителя района Роман Селиверстов отсутствовал. Почему-то именно в день сессий у него и его зама Любови Терентьевой возникает непреодолимая потребность уехать в самые отдаленные села: то в Кипиево, то в Том…

Присутствовавшие депутаты пришли к выводу, что кто-то в районной администрации явно заинтересован в срыве сессий.

Эмилия БРАТЕНКОВА.

P.S. Председатель Совета Татьяна Артеева заявила агентству «Комиинформ», что на заседании 2 марта присутствовало лишь 9 депутатов из 20. Очередное заседание, где будет рассмотрен вопрос о выборах главы района, должно состояться 12 марта.