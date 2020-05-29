Ижма все еще без «головы»

В Ижемском районе конкурс на должность руководителя администрации назначен на 17 июля.

Главу района предполагалось избрать еще 10 декабря прошлого года. В числе кандидатур была экс-глава Любовь Терентьева, Татьяна Князькина, еще один бывший глава Игорь Норкин, а также Игорь Истомин и Бернат Сметанин. Однако никто из претендентов не набрал нужного количества голосов. После этого полгода депутаты не могли согласовать положение о конкурсе, и лишь в конце мая это удалось сделать.