Ижму посетят легенды спорта

С 7 по 11 апреля в Ижме состоится празднование полувекового юбилея Ижемской детско-юношеской спортивной школы.

По информации администрации, свое участие в мероприятии подтвердили четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, олимпийский чемпион Василий Рочев-старший, двукратный олимпийский чемпион Николай Бажуков, а также легендарные спортсмены из России.

«В Ижму согласились приехать четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, чемпион мира и заслуженный тренер России Александр Завьялов, также ведутся переговоры с президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе», — прокомментировал сын первого директора Ижемской ДЮСШ, предприниматель Иван Артеев.

Организаторы готовят обширную программу, которая продлится несколько дней. В рамках праздника состоятся двадцатикилометровый лыжный пробег из Ижмы до населенных пунктов заречья, первенство среди малышей на призы первого директора Ижемской ДЮСШ Семена Артеева, лыжная эстафета среди учащихся ДЮСШ и мастеров спорта в Кельчиюре, а также республиканские соревнования на призы семьи Филипповых в Бакуре.