К 1 сентября в корткеросском поселке ликвидировали общеобразовательную школу

В результате оптимизации в Уръельской школе останутся только начальные классы — первый и второй. Остальные ребята будут учиться «вахтовым способом» — ездить в село Керес, которое находится в 12-ти километрах от Уръеля.

«Спасайся кто может»

— Чиновники реорганизовали школу, не считаясь с мнением уръельцев. Не был организован сход граждан, не проводились педсовет и родительское собрание, — говорит жительница Уръеля Елена Пахолкова. — В школе я работала на полставки библиотекарем и еще на полставки — педагогом-организатором. С 24 августа я уволена по сокращению. Осталась без работы с двумя несовершеннолетними детьми на руках, которых после смерти мужа воспитываю одна.

— Еще в декабре минувшего года уръельцы поднимали вопрос о школе. Тогда районные чиновники (ныне находятся под следствием) нам «навешали на уши лапшу»: мол, школу закрывать не будут, — возмущена родительница Светлана Малышева. — Я считаю, реорганизация проведена обманным путем, а без школы поселок умрет.

— Почти все школьники активно посещали танцевальные занятия и кружки по рукоделию, которые проводятся в местном клубе, — продолжает Светлана Сергеевна, работник местного клуба. — Теперь после учебы из соседнего села детки будут приезжать домой поздно вечером. Им будет не до культурного досуга. А после отъезда педагогов распадется и танцевальный коллектив «Вдохновение»…

— Последний год в общеобразовательной школе

обучался 21 ученик. С нового учебного года в Уръеле остаются лишь начальные классы. Из 10-ти педагогов половина попала под сокращение, в том числе и я, — говорит Валентина Зюзева, которая до недавнего времени руководила Уръельской школой. — Полгода буду получать пособие по сокращению, а потом придется переезжать — надо искать работу.

«Нас не спросили»

— Закрыв общеобразовательную школу, чиновники не создали безопасных условий подвоза школьников в соседнее село, — обеспокоена многодетная мать Галина Осипова. — Так и не согласован маршрут школьного автобуса, не отремонтирован «убитый» участок грунтовой дороги от поселка. На ладан дышит и школьный транспорт. Если не найдут механика, как будет осуществляться предрейсовый контроль? В прошлом учебном году дети в школьном автобусе ездили как селедки в бочке. Как теперь будут вмещаться в 22-местном «пазике» столько школьников из Уръеля да еще и дети из деревни Лабором?

По словам Галины Владимировны, в прошлом учебном году школьники в ожидании автобуса были предоставлены самим себе. Кроме того, ученики в Кересской школе мерзнут, зимой на первом этаже в здании школы холодно.

Галина Осипова — технический работник Уръельской школы. Ее, мать шестерых детей, с августа перевели на полставки. Многодетная мама намерена жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

«Бои» местного значения

Чиновники районного управления образования утверждают, что пресловутая оптимизация — вынужденная мера, необходимая для экономии средств. Что же касается дороги, по которой будут возить учеников, то проблемные участки засыплют щебенкой.

Следует пояснить, что прокуратура уже выносила в адрес районной администрации предписание: привести эту дорогу в надлежащее состояние до конца июля с.г. Но на дворе уже конец августа, а воз и ныне там. Точнее — щебенка, которая возле дороги лежит аж с 2016 года. Хотя, судя по бумагам, дорога якобы отремонтирована и деньги освоены…

В «неравной схватке» с чиновниками родителям все же удалось отстоять хотя бы само здание школы. В двух кабинетах школы будут размещаться два начальных класса. Хотя поначалу планировалось и вовсе закрыть вполне добротное здание школы, а младших учеников перевести под крышу поселкового детского сада, часть которого находится в аварийном состоянии.

P.S. Когда готовился этот материал, руководитель районного управления образования, а также директор Кересской школы были недоступны для комментариев.

Наталья КОЛОДИНОВА.