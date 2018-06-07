К чему привело потворство чиновников влиятельному игроку

Лето в столице началось с акций протеста транспортников. 1 июня на Театральной площади состоялся митинг кондукторов, а 4 июня «забастовали» водители автобусов…

Автобусы вне закона

В минувший понедельник многие сыктывкарцы опоздали на работу — на линию не вышли автобусы маршрутов, которые обслуживают индивидуальные предприниматели. Зато почти 90 автобусов в тот же день демонстративно встали на парковке возле торгового центра «Лента».

Около сотни пассажирских машин, которыми владеют частники, работают на субподряде у Сыктывкарского АТП. Но еще в конце прошлого года в федеральный закон об организации перевозок были внесены изменения, запрещающие субподрядные отношения. Отсюда вытекает, что САТП № 1, выигравший конкурс на городские маршруты, должен осуществлять перевозки собственными силами, не привлекая третьих лиц. Однако сделать это сегодня невозможно — у АТП попросту не хватает автобусов.

Таким образом предприниматели-субподрядчики оказались вне закона. За выход на линию «нелегальных» автобусов предусмотрены крупные штрафы (до 300 тысяч рублей). В результате около 400 человек (водители и кондукторы) могут лишиться работы.

О том, что транспортный коллапс неизбежен, «Трибуна» писала еще в апреле с.г. Однако власти города и республики, будучи в курсе этой конфликтной ситуации, так и не сумели ее разрулить.

«Дырявые рукавицы»

Договоры, по которым работали предприниматели, стали фактически нелегитимны. И руководитель САТП Александр Рукавишников отказался продлить эти договоры (заключенные, кстати, до конца этого года). От частников потребовали сдать маршрутные листы и трафареты (таблички с указанием маршрута).

Участники акции рассказали «Трибуне», что, когда САТП выходило на конкурс по пассажирским перевозкам, оно показало автобусы предпринимателей как «свои» — и выиграло два лота. Теперь получается, что если САТП-1 будет выполнять контракт дальше, то только — с нарушениями. Рассказали они и о множестве других теневых моментов в работе САТП, а также о неприглядной роли господина Рукавишникова. Не случайно ранее на акции протеста люди выходили с плакатом «САТП — в дырявых рукавицах!».

Предприниматели настаивают на том, чтобы работать по прямым договорам с мэрией. Замруководителя администрации Сыктывкара по вопросам ЖКХ Сергей Воронин пообещал встретиться с группой представителей, но отказался сделать это в присутствии журналистов.

— Мы уже почти два месяца ходим и ведем такие рабочие встречи, но толку нет, и нет даже протоколов наших переговоров, — сказали предприниматели. — Пусть все будет публично.

Споры велись долго. Вместе с журналистами на встречу не пускали даже… депутата Госсовета Олега Михайлова. Предприниматели ушли не солоно хлебавши.

Впрочем, позднее встреча с участием представителей Минтранса, «САТП № 1» и «делегата» от предпринимателей все же состоялась. А во время совещания с главой Коми Сергеем Гапликовым была создана согласительная рабочая группа по урегулированию конфликта.

Вероятное направление работы согласительной группы — склонение предпринимателей к передаче транспортных средств в аренду «САТП № 1».

Обратились к инспектору

Предприниматели-перевозчики направили Главному федеральному инспектору по Республике Коми Михаилу Тырину письмо, в котором говорится о ситуации на транспортном рынке Сыктывкара и Ухты.

В обращении, в частности, сказано: «15 ноября 2016 г. по итогам аукциона на выполнение работ по перевозке пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам победителем признано ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1» (ООО «САТП № 1»). При этом САТП не имело в Ухте ремонтной базы, достаточного количества собственных транспортных средств для выполнения условий муниципального контракта…

Начав работу с 1 декабря 2016 года, данная компания систематически нарушала условия муниципального контракта и требования соблюдать интервал движения транспортных средств (не менее 7 минут в часы пик)…

28 июля 2016 года ООО «САТП № 1» в администрации МО ГО «Сыктывкар» было признано победителем тендера и должно было осуществлять перевозки по маршрутам № 22 и № 33 (экспрессы), однако компания уклонилась от заключения муниципальных контрактов. По неясной причине чиновники не инициировали включение ООО «САТП № 1» в реестр недобросовестных поставщиков.

Предполагаем, что данной организации оказывают покровительство некоторые чиновники высокого уровня», — говорится в письме к Федеральному инспектору.

Куда идет «черный нал»?

Вместе с тем, продолжают авторы письма, ООО «САТП № 1» во главе с Рукавишниковым А.В. создало картельный сговор предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющий своей целью захват рынка городских перевозок (города Ухта, Сыктывкар) на маршрутах Сыктывкар—Ухта, Сыктывкар—Микунь, Сыктывкар—Киров.

Авторы письма назвали ряд предприятий, которые входят в картельный сговор и указывают на признаки сговора.

По мнению авторов, все перечисленные предприятия и ИП работают в логике единого предприятия и имеют лишь условное разделение на юридические лица. Рукавишников является координатором и руководителем; он же и основной интересант результата захвата рынка пассажирских перевозок. В письме отмечена роль и некоторых индивидуальных предпринимателей, которых Рукавишников А.В. понудил зарегистрироваться в качестве ИП для того, что бы иметь возможность вывода наличных денежных средств.

На сегодняшний день все сотрудники перечисленных предприятий получают «серую» заработную плату: МРОТ на расчетный счет, оставшуюся часть в «конверте», а наличка выводится через расчетный счет ИП, а также выводится путем «недосдачи» в кассу выручки.

Рукавишников умышленно вывел прибыльную деятельность (междугородние и пригородные перевозки), а также прибыльные городские маршруты в подконтрольные коммерческие предприятия, перечисленные выше.

Так, междугородние и пригородные перевозки осуществляют соответственно ООО «Междугородние перевозки» и ООО «Пригородные перевозки». Деятельность прибыльного маршрута № 19 Рукавишников А.В. вывел на отдельное ООО «СПАТП № 19», где водители работают по принципу аренды и черного нала: сдал норму в кассу — и работай «на себя».

В свою очередь «белая» деятельность ООО «САТП № 1» искусственно является убыточной с целью предоставления документов на повышение тарифа (тариф на проезд городским транспортом устанавливается Службой по тарифам Республики Коми). От противоправных действий Рукавишникова А.В. бюджет республики недополучает укрытые налоги, республика Коми недополучает дивиденды от прибыли АО «Комиавтотранс», — утверждают авторы обращения.

«Война на колесах»

Александр Рукавишников прибыл в Коми из Твери, где «прославился» также на ниве пассажирских перевозок. В 2011 году тверские предприниматели в письме Президенту России Д. Медведеву назвали своих главных врагов-чиновников, среди которых и генеральный директор ОАО «Тверьавтотранс» Александр Рукавишников. И попросили президента прислать в Тверь для объективной оценки сложившейся ситуации своего представителя.

СМИ Твери и области в те годы были наполнены статьями о «войнах на колесах».

«…Наша газета (тверская — Ред.) неоднократно публиковала статьи о ситуации, сложившейся в сфере междугородних пассажирских перевозок. Лично нам все происходящее напомнило театр военных действий, когда в ход шли и откровенные угрозы, и шантаж, и захват техники, и поджоги автобусов… Писали мы и о том, какими методами бывший генеральный директор ОАО «Тверьавтотранс» Александр Рукавишников пытается сохранить свое влияние на рынке общественного транспорта.

Причина для войны у этого человека и в самом деле имеется. Особенно если учесть, что несколько лет назад практически все предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, были полностью от него зависимы. В то время Александр Рукавишников властвовал, буквально узурпировав систему междугородних пассажирских перевозок на территории Тверской области. Это он решал, кого карать, а кого миловать, кому предоставить место под солнцем, а кого вышвырнуть за пределы рынка пассажирских перевозок. Когда этот человек стал начальником ГУП «Тверьавтотранс», он, похоже, задался целью подчинить себе не только частных перевозчиков, но и сотрудников департамента транспорта и связи Тверской области, которым, по логике, должен был подчиняться…»

По мнению сыктывкарских предпринимателей, сегодня Рукавишников внедряет здесь те же методы, что использовал в Твери: прибирал к рукам прибыльные маршруты, делал водителей предпринимателями. Потом перенес эту схему на областные перевозки.

После скандала, поднятого в СМИ, г-н Рукавишников исчез из поля зрения и появился уже в Коми.

Людмила КУДРЯШОВА.

Обманывать нам, стало быть, с руки

«Когда Рукавишников возглавлял ОАО «Тверьатотранс», жалобы на него поступали постоянно. Заявления на самый верх губернской власти писали и сотрудники департамента транспорта и связи, и руководители транспортных предприятий, и частные перевозчики.

Но самый большой поток жалоб на деятельность руководства ОАО «Тверьавтотранс» поступал от жителей Тверской области, которые также стали заложниками активной деятельности Рукавишникова.

И вновь обратимся к конкретным фактам. Как известно, ОАО «Тверьавтотранс» принадлежит государству в лице администрации Тверской области. Главной задачей этого акционерного общества является обеспечение населения региона качественными транспортными услугами (заметьте, о прибыли в данном случае речь не идет, так как на первый план выдвигается социальная составляющая).

В бытность Александра Рукавишникова на социальную составляющую внимание обращали только тогда, когда речь шла либо о социальных маршрутах, либо о едином социальном проездном билете, которые, как известно, субсидируются из бюджетов.

В этом случае Александр Владимирович проявлял чудеса ловкости. В отчетах по ЕСПБ таинственным образом появлялись автобусы большой вместимости, которые должны были работать только на междугородних маршрутах, то есть там, где провоз по единому социальному проездному билету отсутствует. Конкретные факты были зафиксированы даже на фотопленке, что свидетельствовало о наличии многочисленных приписок и об искажении отчетности.

Но вот что удивительно! Если многие расхитители бюджетных средств расплачивались свободой за куда более мелкие прегрешения, Рукавишникову все легко сходило с рук. Когда этого человека прижали фактами к стенке, он ловко вывернулся, объяснив приписки… некими техническими ошибками.

Кроме явных приписок, ОАО «Тверьавтотранс» сокращало маршрутную сеть, объемы пассажирских перевозок, что больнее всего ударило по жителям Калининского района.

Заметьте: все это делалось без согласования с департаментом транспорта и связи, и при принятии решений учитывалась воля только одного человека — Александра Рукавишникова.

Активная деятельность этого человека на транспортной ниве привела к тому, что на территории Калининского района возник транспортный коллапс. Многие отдаленные населенные пункты были фактически отрезаны от цивилизации, так как ряд маршрутов Рукавишников счел невыгодными и закрыл опять же без согласования с администрацией области» (публикации наших коллег из Твери).