К доктору на такси (Блиц от 11 декабря)

Врачи призывают пользоваться услугами бесплатного такси для визита в амбулаторный ковидный центр Сыктывкара.

«Теперь у горожан есть возможность бесплатно с комфортом приехать на прием и обратно, – отмечает заведующая центром Татьяна Горбунова. – Оператор колл-центра оценит состояние здоровья позвонившего и предложит ему услуги бесплатного такси. Пациенту не надо никому звонить дополнительно: ему сообщат, когда за ним подъедет машина. За один приезд в поликлинику можно пройти диагностику, получить назначения врача и опять же с комфортом вернуться домой».

Тушите свет!

Тарифы на электричество вырастут с 1 июля 2021 года.

Опубликован приказ Комитета Коми по тарифам «Об установлении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей». Одноставочный тариф для населения в первом полугодии будет равен сегодняшней расценке и составит 4,9 руб./кВт час, а во втором полугодии увеличится до 5,08 руб./кВт час.

Помывка дорожает

С 1 января в Сыктывкаре увеличат тарифы на посещение общественных бань.

Посещение общего отделения городских бань № 3, 4, 7, 8, 9 с нового года – 250 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные и праздничные. В банях № 5, 10, 11 (независимо от дня недели) стоимость 1,5-часового сеанса – 220 рублей.

Почем елочка?

Стоимость елки высотой до одного метра составляет 38 рублей (в прошлом году – 32 рубля).

Ель до двух метров обойдется в 58 рублей, дерево высотой до трех метров поднялось в цене до 77 руб., елка до четырех метров стала стоить 96 руб., а за лесную красавицу выше четырех метров попросят заплатить 193 рубля. Нарушителям лесного законодательства за рубку елей без разрешения придется заплатить штраф. Для физлиц он составит 4 тысячи рублей, для должностных — 40 тысяч.

Сыктывкар экономит энергию

Более 9 тысяч светильников заменят на энергосберегающие.

Муниципалитет ищет подрядчика для заключения энергосервисного контракта, подразумевающего замену 9 214 светильников и модернизацию 195 шкафов управления наружным освещением

В Ухте отменили салют

Руководитель администрации Магомед Османов заявил, что салюта не будет, чтобы избежать массового скопления людей.

Сыктывкарская администрация пока не определилась с этим вопросом и спрашивает мнение горожан. А вот монтаж ледового городка на Стефановской площади уже начался. Лед традиционно нарезали на озере под Краснозатонским мостом.

Человеческое им не чуждо

В Печоре при сносе аварийного дома спасли собаку.

7 декабря рабочие сносили многоквартирный нежилой деревянный дом на ул. Куратова. В подвале они обнаружили бездомную собаку и позвонили спасателям. Те не остались равнодушными. Прибыв на место, они установили лестницу в подвал, спустились и подняли собаку на поверхность. Отметим, спасатели «СПАС-Коми» нередко оказывают помощь животным. Так, в Троицко-Печорске недавно спасатели достали из двухметровой ямы обессиленных телку и бычка. А в Сыктывкаре газовики в ноябре спасли на пожаре кота.

«Бегунки» не ушли от полиции

В Ухте завершены поиски двух пропавших девушек.

15-летние девицы ушли из дома 5 декабря и три дня скрывались у друзей, не выходя на связь с родственниками: так они выразили им свой протест. По словам спасателей, несмотря на то, что семьи у девочек благополучные, они уже не первый раз уходят из дома. Таких подростков в среде поисковиков называют «бегунками». Сотрудники полиции девочек нашли и передали родителям, с которыми будет проведена профилактическая беседа.

Чтобы бюджет не треснул

В Сыктывкаре «заморозят» штат муниципальных служащих.

Соответствующий пункт внесен в проект решения Совета города о бюджете на 2021 и плановый периоды 2022 и 2023 годы. Так, статья 18 предполагает установить, что в 2021 году не допускается увеличение штатной численности муниципальных служащих Сыктывкара. Мера призвана оптимизировать нагрузку на бюджет города.

Мальчика назвали просто: Ага

Многие родители дают своим чадам удивительные имена.

Самыми популярными именами мальчиков в 2020 году в Коми стали Артем, Александр, Максим, Дмитрий, Роман, Михаил. Девочек родители чаще всего называют София, Анастасия, Анна, Алиса, Ксения, Ева. Самыми необычными именами мальчиков оказались Лучезар, Жека, Важа, Добрыня и Ага. У девочек – Фрея, Соломия, Покиза, Одетта, Аска, сообщает БНК со ссылкой на Минюст Коми.

Куницу отправили на ПМЖ

В Трехозерском Доме культуры поселилась гостья из леса.

Утром работники обнаружили, что какой-то зверек проник внутрь здания, съел всю выпечку, разбил огромное зеркало на стене. Вскоре выяснилось, что в здание проникала куница. Набеги стали повторяться: вероятно, хищница решил обосноваться в учреждении насовсем. За четыре дня куница испортила много вещей. Сотрудники стали переживать, что зверь отгрызет провода. С помощью знающих людей зверька поймали в ловушку. Затем отвезли в лес и выпустили.

Стая облюбовала райцентр

Жители Троицко-Печорского района сообщают о выходе стаи волков прямо в центре населенного пункта.

По информации группы «Про наш дом Троицко-Печорск», хищные звери загрызли собак на привязи у частных домов по улицам Победы и Кирова. Это густонаселенный район п.г.т. Троицко-Печорск. Руководитель администрации района Алексей Целищев подтвердил, что в райцентре зафиксированы выходы волков. К решению вопроса подключены охотники, но пока отлов произвести они не могут.