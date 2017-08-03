К концу года госдолг Коми может достичь отметки в 50 миллиардов

На начало 2017 года государственный долг Коми составлял 41,8 миллиарда рублей.

В течение года сумма то увеличивалась (до 44 миллиардов в марте), то снижалась (до 38 миллиардов в мае). К 1 августа размер госдолга снова подрос, увеличившись на 1,6 млрд руб. и составил 40 млрд 366,069 млн рублей, сообщает Комионлайн.

Структура госдолга такова. Государственные ценные бумаги – 20 млрд 161,5 млн руб. Бюджетные кредиты – 12 млрд 677 млн руб. Банковские кредиты – 6 млрд 960 млн руб. Госгарантии – 566,6 млн. рублей.

По прогнозу Минфина Коми, к концу 2017 года размер госдолга может приблизиться к 50 миллиардам рублей, составив 91 процент к уровню доходов. К 2020-му этот показатель может увеличиться до 97 процентов. В ведомстве считают это предельно допустимым уровнем, все чаще повторяя, что необходимо заниматься оптимизацией расходов. Скорее всего, в этом году министерство финансов продолжит брать ссуды у банков и привлекать бюджетные деньги казначейства на непродолжительный период.

Минфин прогнозировал, что в 2017-м обслуживание госдолга обойдется почти в 5 миллиардов рублей (за первые пять месяцев расходы составили 1,45 миллиарда).