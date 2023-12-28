К «железной свадьбе» (Блиц от 29 декабря)

Семейные пары, прожившие в браке 65 лет, получат единовременную выплату.

С 2024 года в Коми на единовременную денежную компенсацию в размере 50 тыс. рублей смогут претендовать супруги, прожившие в браке 65 лет. Такое решение приняли депутаты Госсовета Коми на заседании сессии 22 декабря. Напомним, сейчас выплата предоставляется парам за 70-летний юбилей совместной семейной жизни. Таким образом, депутаты расширили категорию получателей семей-долгожителей.

Досрочные каникулы

С 26 по 30 декабря все школы Сыктывкара закрылись на карантин.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости по ОРВИ и гриппу. С 20 декабря в столице Коми действует антивирусный режим. Медики отмечают, что взрослые и дети сейчас тяжело болеют вирусными инфекциями. У большинства резко поднимается температура до 40 градусов, которую трудно сбить, и держится до пяти дней.

На отлов тузиков и рексов

Муниципалитеты Коми получат более 31 млн рублей на отлов бездомных собак.

Больше всех на эти цели в 2024-м получат Ухта (свыше 6,3 млн руб.) и Сосногорск (более 5 млн руб.). Меньше всего – Койгородский (340 тыс. руб.) и Корткеросский (377 тыс. руб.) районы. Примерно по 2 млн руб. выделены Усть-Куломскому району, Инте и Сыктывкару.

Растет семейный капитал

С 2024 года размер регионального семейного капитала в Коми увеличится.

За рождение первого, третьего или последующих детей будут выплачивать по 300 тыс. рублей. А если первый ребенок родился у женщины до 25 лет, то она получит полмиллиона. Срок действия этой акции продляется до 2026 года. Напомним также, что с 1 февраля сумма материнского капитала при рождении первенца, согласно федеральному законодательству, составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребенка – 834 тысячи.

55 лет на сцене

В Национальном музыкально-драматическом театре Коми состоялся бенефис режиссера Светланы Горчаковой «55 лет на сцене».

Светлана Горчакова 18 лет отработала актрисой театра драмы им. В. Савина, в 1989 году была назначена в нем главным режиссером. В январе 1992 года распоряжением Совмина Коми АССР был создан Республиканский театр фольклора, и Светлана Гениевна его возглавила. Под ее руководством национальный театр поставил более ста спектаклей.

Куда катятся яйца?

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, когда стабилизируются цены на яйца.

«Цены на яйцо снизятся после спада «предновогодней волны», – заявила г-жа Абрамченко. Ценовую ситуацию на рынке она объяснила высоким спросом на яйца и «птичьим гриппом». По ее словам, скоро ожидаются поставки яиц из Турции и Азербайджана.

Медикам сулят миллион

С 1 января 2024 года в Коми начнут действовать новые меры соцподдержки для медиков.

Выпускникам медколледжей, прибывшим на работу в сельские ФАПы, будут предоставлять единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья в размере 1 млн рублей, а также ежемесячную денежную выплату в размере 38,8 тысячи рублей. На 1 октября текущего года укомплектованность штатных должностей работниками ФАПов в республике составляла 87%. С учетом совместительства должностей необходимо привлечь 43 медработника.

Приговор – заочно

Верховный суд Коми вынес заочный приговор в отношении организаторов поджога ТЦ «Пассаж» в Ухте.

25 декабря суд заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Фахрутдина и Асрета Махмудовых, а также Валентина Гаджиева. Все они находятся в международном розыске. Махмудовы и Гаджиев признаны виновными в организации убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом по предварительному сговору, организации умышленного причинения вреда здоровью, а также умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Суд приговорил братьев Махмудовых к пожизненному лишению свободы, Гаджиева – к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, исполнители – ухтинцы Коростелев и Пулялин – в 2009 г. приговорены к пожизненному лишению свободы. В пожаре 11 июля 2005 года погибли 25 человек, еще 11 получили разной степени тяжести телесные повреждения. Ущерб от поджога превысил 58 млн рублей.

Пали на поле брани

В ходе СВО на поле брани погибли еще пятеро бойцов из Коми.

Это доброволец Андрей Павлючков, прощание с которым состоялось 22 декабря на станции Вендинга Удорского района. Разведчик Никита Козубский и боец мотострелкового отделения Андрей Потапенко из Сыктывкара. Шукюров Эльмадин Судейф оглы из Воркуты и стрелок мотострелкового отделения Андрей Герцеску, который до участия в СВО проживал в ухтинском поселке Ярега.

Фото foto-ram.ru.