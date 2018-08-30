Главное изменение, которое предложил Путин в своем недавнем телеобращении, — увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как планировало правительство. Путин объяснил необходимость именно так смягчить пенсионную реформу «особым, бережным» отношением к женщинам в России.

Таким образом, власти возвращаются к более мягкому варианту «65/60», который обсуждался в правительстве до начала июня. Это значит, что пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково — на пять лет, переход займет десять лет — до 2028 года.

Смягчение для женщин планировалось заранее, уверен политолог Алексей Макаркин. Женщины старше 45 лет являются значимой частью президентского электората. По его словам, возраст выхода на пенсию для них изначально завысили, чтобы впоследствии президент мог изменить параметры реформы и дистанцироваться от правительства.

Таким образом, постепенное повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения (сейчас им 49 или 50 лет) — они и более молодые женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года. Женщин, у которых пять и более детей, изменения не коснутся. Как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 1 января 2019 года.

С 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве.