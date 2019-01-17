Кабинетные фантазии наших чиновников совсем не стыкуются с реальной жизнью

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) была разработана МинЖКХ совместно с Минприроды Коми. Это поистине «эпический» документ (2000 страниц), сопоставимый с четырехтомником «Война и мир». Но только – по объему. А вот по содержанию «мусорный роман», сочиненный чиновниками, не выдерживает никакой критики.

Тут и перевозка за 600 километров неотсортированных отходов, что в большой степени означает транспортировку воздуха. Тут и странные челночные маршруты, когда запланированно мусор будут переваливать туда-обратно, чтобы в итоге, намотав лишние километры, доставить на полигон. И наконец, растущее несоответствие первоначально заданным параметрам.

Территориальная схема обращения с ТКО была составлена еще в 2016 году. С тех пор в том же городском округе «Ухта» произошла масса изменений: закрылись одни предприятия, возникли другие, поменялись их адреса, изменился характер их деятельности (следовательно, изменился состав и объем отходов). Отметим и такое странное обстоятельство: для ряда весьма серьезных организаций (к примеру, прокуратуры, следственного комитета, подразделений полиции, суда) мы так и не смогли обнаружить установленных мест накопления мусора. А ведь одних только бумаг в упомянутых заведениях – тонны!

Подобные «проколы» не украшают составителей территориальной схемы. А главное, эти «нестыковки» неизбежно отражаются на мусорном тарифе.

Недаром ведь был установлен порядок корректировки схемы: не реже одного раза в год путем издания приказа о внесении изменений. Но минули уже и 2017-й и 2018-й годы. Где же изменения?

Что же касается рядовых «производителей» мусора, то возмущение граждан множится в геометрической прогрессии. «Мусорщики» не учли массу житейских обстоятельств: например, человек прописан в одном месте, а проживает в другом; сосед давно умер, а счета все равно приносят; старики оставили в наследство дом в деревне, в котором никто не живет, но счет выставляется; в пределах досягаемости нет ни одного контейнера, а оплату за ТКО требуют и т.д. Все это заставляет людей обращаться в разные инстанции, нервничать, выстаивать многочасовые очереди. А вразумительных ответов от «Ухтажилфонда» практически нет.

Точно так же, как сообщают ухтинские управдомы, договора агентирования с КЭСКом никому из желающих увидеть так и не удалось. Так, запросив еще 30 ноября прошлого года такой договор в «Ухтажилфонде», активист Координационного совета управдомов Ухты ответа по сей день не получил. А ведь это отнюдь не секретный документ. В Соглашении с МинЖКХ регоператором черным по белому прописано, что такие договоры по запросу потребителей должны предоставляться в течение пяти дней.

Вывезти нельзя сжечь

Это вопрос из разряда «про запятую». Согласно территориальной схеме обращения с ТКО в регионе с целью сокращения объемов перевозок мусора предлагается сжигать все, что горит, на территориях муниципалитетов. В этом есть резон: зачем возить то, что способно превратиться в золу?

Согласно территориальной схеме предлагается размещать от одного до четырех объектов по термическому обезвреживанию отходов на территориях городских округов и районов. Это могут быть либо мусоросжигательные заводы, либо простейшие мусоросжигательные печи.

Однако этот процесс связан со значительными выбросами в атмосферу, а также со сложностью и стоимостью их очистки. Кстати, в интернете можно найти информацию о стоимости подобного завода и фильтров. Причем цена фильтров в четыре раза превышает стоимость самого завода.

Да, многие мусоросжигательные заводы Европы располагаются непосредственно в городах. Но можно ли в наших российских реалиях рассчитывать на такую же безопасность подобных производств? Можно ли рассчитывать на ответственность «Ухтажилфонда» и контро-лирующих органов, если даже сам конкурс по выбору регоператора в Коми не смогли провести без изъянов? А что делать с отходами высокого класса опасности, которых более сотни? Найти исчерпывающие ответы в документах нам не удалось.

Разделяй и… экономь

Мусорную реформу надо было начинать не с поборов с населения, а с организации раздельного сбора ТКО. Ведь при том же сжигании бытового мусора, где присутствуют упаковочная тара, пластик, изделия из поливинилхлорида (ПВХ), выделяются диоксины и другие ядовитые вещества. По этой причине из общей массы ТКО следует отбирать отходы, выделяющие при горении опасные элементы. Согласно статье 1 закона 89-ФЗ, захоронение отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, должно производиться в специальных хранилищах.

Жители Ухты, как и всей республики, все чаще высказывают недовольство позицией местных властей, которые фактически устранились от решения мусорных проблем. Пример из последних: в то время, когда возмущение ухтинцев всеми непонятками с ТКО уже достигает точки кипения, главной новостью на официальном портале администрации города идет… сообщение о брифинге по вопросам организации празднования Крещения Господня.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов, г. Ухта.