В «географическом» центре Сыктывкара началось строительство фанерного завода. Эта стройка выглядит, мягко говоря, странной, а главное, незаконной: проект не прошел ни экологическую экспертизу, ни общественные слушания.

«Просроченная» затея

Звучит необычно, но факт: центр Сыктывкара расположен как раз между поселками Верхний и Нижний Чов (кто сомневается, пусть взглянет на карту).

Именно здесь, в центре столицы, в 2022 году должно было завершиться строительство комфортабельного микрорайона «Югыд чой». Все предусмотрели разработчики проекта: возведение школ и аптек, торговых центров и физкультурно-оздоровительного комплекса, нашлось место в планах даже храму святителю Спиридону Тримифутинскому.

Но в реальности из этой уже «просроченной» затеи ничего путного не выйдет. И дело здесь даже не в сроках сдачи объектов, а в том, что вряд ли кто-то захочет жить рядом с фанерным заводом, возведение которого уже фактически началось. И вообще, с вводом его в эксплуатацию у Сыктывкара может начаться совершенно иная история, – с экологическими проблемами и социальным напряжением. Это, конечно, в худшем варианте, но других пока не просматривается.

Письмо Путину

Жить по соседству с фанерным комбинатом, который собирается возвести частная компания ООО «Лузалес», сыктывкарцы решительно не согласны. В нарастании социальной напряженности виноваты сами власти и хозяева компании, которые решили поиграть с населением «втемную».

В минувшем году началось обустройство территории будущего завода. По словам местных жителей, уже вырублен лес под новое производство, появились охрана, шлагбаум…

Обращения в надзорные органы не внесли ясности. Как водится в России, пришлось писать письмо в Москву самому Владимиру Путину, требовать от него остановки строительства. Понятно, что уделить свое драгоценное время жителям сыктывкарских поселков и примкнувших к ним дачников Президент не смог, зато письмо было перенаправлено властям Коми, которые были вынуждены внести хоть какую-то ясность. Правда, «спущенная сверху» информация выглядит весьма противоречивой.

Главное – дороги!

Из ответа от 27 декабря минувшего года за подписью заместителя председателя правительства Коми – министра экономического развития и промышленности региона Эльмиры Ахмеевой стало известно, что реализация «фанерного проекта» намечена в период с 2021 по 2028 годы. Планируется создать порядка 700 новых рабочих мест, общий объем прямых инвестиций составит более 12 миллиардов рублей. А еще в планах реализация мероприятия «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 13,4 километра.

И далее самое интересное: «Поскольку на сегодняшний день строительство завода не начато, компанией ООО «Лузалес» не получено ни одного разрешительного документа, являющегося основанием для начала строительства основных объектов проекта либо поводом для обращения в соответствующие контролирующие органы, считаем решение вопроса об остановке строительства завода преждевременным и необоснованным…»

Мутная история

Какой-то странный ответ получился. О будущих дорогах сказано, а о том, что реально тревожит людей – об экологии, – ни полслова. То есть о ней вроде как говорить рано, но ведь то же самое относится и к автодорогам.

И еще высокопоставленная чиновница прямо указывает, что реализация проекта началась с 2021 года. А как же экологическая экспертиза и обсуждение проекта с «народом», как того требует российское законодательство?

Еще не было даже аукциона по продаже участка под строительство фанерного завода – он лишь только объявлен, а уже идет обустройство производственной инфраструктуры. То есть получается, что победитель аукциона уже заранее известен, а его проведение – лишь пустая формальность?

Весьма противоречивы ответы из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми и Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры о назначении экологической экспертизы по «фанерному проекту». Минприроды отказывается от производства экспертизы: мол, при строительстве подобных объектов она не требуется. А прокуратура ссылается на Минприроды – вопрос о назначении экспертизы находится в компетенции Минприроды.

«Второй Жешарт»?

Новый фанерный завод у жителей сыктывкарских поселков ассоциируется с Жешартским фанерным комбинатом в Усть-Вымском районе. Там «соседство» с комбинатом привело к серьезным экологическим проблемам. Опасная для здоровья «химия» разлетается на многие километры.

В скором времени такие же проблемы могут появиться у всех жителей Сыктывкара. Тревожные настроения только усиливаются из-за того, что власти не идут на честный разговор с населением. Почему бы прямо не заявить, что это будет производство, соответствующее всем мировым стандартам безопасности?

Действительно, от реализации «фанерного проекта» ожидаются, как следует из письма Эльмиры Ахмеевой, дополнительные налоговые и неналоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты. Но ведь фанерное производство затевается в самом центре Сыктывкара, неужели нет других более удобных мест, безопасных для населения?

КСТАТИ

Компанию «Лузалес» в 90-е годы основал предприниматель Николай Семенюк, после смерти которого семейный бизнес возглавил его сын – Руслан Семенюк.

В последнее время дела у этой фирмы, которую считают дружественной губернатору Владимиру Уйбе и его ближайшему окружению, явно пошли в гору – один инвестиционный проект следует за другим.

Сергей МОРОХИН.